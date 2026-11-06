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Υστατο κόλπο από την Τουρκία για να υπονομεύσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Να δώσουμε εμείς ρεύμα στο νησί»
Υστατο κόλπο από την Τουρκία για να υπονομεύσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Να δώσουμε εμείς ρεύμα στο νησί»
Τι είπε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας για την Κύπρο λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου
Το τελευταίο κόλπο επιχειρεί η Τουρκία για να υπονομεύσει το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου, με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας να επαναλαμβάνει την πρόταση να δώσει εκείνη ρεύμα στο νησί.
Ειδικότερα, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ συναντήθηκε στην εταιρεία «Ενεργειακές Αγορές Α.Ε.» στο Χρηματοοικονομικό Κέντρο Κωνσταντινούπολης με εκπροσώπους διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών και μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν σε ξένες γλώσσες.
Ο Μπαϊρακτάρ απάντησε μεταξύ άλλων σε ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας:
«Όσον αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, θα συνεργαστώ με χαρά. Γιατί όχι; Μιλάμε για μια ευρύτερη συνεργασία. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Ευρώπη είναι ίσως η μόνη περιφερειακή κοινότητα που προωθεί με σθένος την ατζέντα της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. Ας δούμε τι συμβαίνει στην Κύπρο. Ένα μικρό και όμορφο νησί. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η χρήση μαζούτ. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύξαμε ορισμένα έργα. Σχεδιάσαμε να τροφοδοτήσουμε το νησί με ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία, τοποθετώντας υποθαλάσσιο καλώδιο».
Επισημαίνοντας ότι με αυτό το έργο στοχεύουν, μεταφέροντας στην Κύπρο ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην Τουρκία, να βάλουν τέλος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς μαζούτ στο νησί, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Κύπρος, (Ελληνοκυπριακή διοίκηση Νότιας Κύπρου, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι), μετέφεραν το θέμα στις Βρυξέλλες. Λόγω της σύνδεσης της Τουρκίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), τεχνικά έπρεπε να της δοθεί έγκριση για αυτή τη νέα διασύνδεση. Ένα τεχνικό ζήτημα μετατράπηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε πολιτικό θέμα. Μετά τις ενστάσεις της Ελλάδας και της 'Ε/Κ Διοίκησης Νότιας Κύπρου', το ENTSO-E δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει έγκριση για τη δημιουργία αυτής της σύνδεσης».
Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι πρότειναν στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να παραχωρήσουν χωρητικότητα σε εταιρείες που επιθυμούν να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στην 'Ε/Κ ΔΝΚ' μέσω της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής σύνδεσης, προσθέτοντας ότι χάρη σε αυτό το Νησί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε καθαρότερη και φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, αλλά η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή για πολιτικούς λόγους.
Επισημαίνοντας ότι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν αγωγό φυσικού αερίου από την Τουρκία προς το Νησί, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας ανέφερε ότι χάρη σε αυτό θα είναι δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καθαρότερες πηγές στο νησί και ότι, υπό κατάλληλες συνθήκες, θα μπορεί να πωληθεί ηλεκτρική ενέργεια και στο νότιο τμήμα του.
«Αυτή η συνεργασία μπορεί να ωφελήσει και τις δύο χώρες. Αν στο μέλλον εμείς ή κάποιος άλλος ανακαλύψει φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι δυνατή και η χρήση του αγωγού με αντίστροφη ροή. Το αέριο θα μπορεί να μεταφέρεται στο Νησί, από εκεί στην Τουρκία και μέσω της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια εναλλακτική στις υπάρχουσες διαδρομές εφοδιασμού», τόνισε ο Μπαϊρακτάρ.
Ειδικότερα, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ συναντήθηκε στην εταιρεία «Ενεργειακές Αγορές Α.Ε.» στο Χρηματοοικονομικό Κέντρο Κωνσταντινούπολης με εκπροσώπους διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών και μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν σε ξένες γλώσσες.
Ο Μπαϊρακτάρ απάντησε μεταξύ άλλων σε ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας:
«Όσον αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, θα συνεργαστώ με χαρά. Γιατί όχι; Μιλάμε για μια ευρύτερη συνεργασία. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Ευρώπη είναι ίσως η μόνη περιφερειακή κοινότητα που προωθεί με σθένος την ατζέντα της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. Ας δούμε τι συμβαίνει στην Κύπρο. Ένα μικρό και όμορφο νησί. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η χρήση μαζούτ. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύξαμε ορισμένα έργα. Σχεδιάσαμε να τροφοδοτήσουμε το νησί με ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία, τοποθετώντας υποθαλάσσιο καλώδιο».
Επισημαίνοντας ότι με αυτό το έργο στοχεύουν, μεταφέροντας στην Κύπρο ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην Τουρκία, να βάλουν τέλος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς μαζούτ στο νησί, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Κύπρος, (Ελληνοκυπριακή διοίκηση Νότιας Κύπρου, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι), μετέφεραν το θέμα στις Βρυξέλλες. Λόγω της σύνδεσης της Τουρκίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), τεχνικά έπρεπε να της δοθεί έγκριση για αυτή τη νέα διασύνδεση. Ένα τεχνικό ζήτημα μετατράπηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε πολιτικό θέμα. Μετά τις ενστάσεις της Ελλάδας και της 'Ε/Κ Διοίκησης Νότιας Κύπρου', το ENTSO-E δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει έγκριση για τη δημιουργία αυτής της σύνδεσης».
Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι πρότειναν στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να παραχωρήσουν χωρητικότητα σε εταιρείες που επιθυμούν να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στην 'Ε/Κ ΔΝΚ' μέσω της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής σύνδεσης, προσθέτοντας ότι χάρη σε αυτό το Νησί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε καθαρότερη και φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, αλλά η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή για πολιτικούς λόγους.
Επισημαίνοντας ότι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν αγωγό φυσικού αερίου από την Τουρκία προς το Νησί, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας ανέφερε ότι χάρη σε αυτό θα είναι δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καθαρότερες πηγές στο νησί και ότι, υπό κατάλληλες συνθήκες, θα μπορεί να πωληθεί ηλεκτρική ενέργεια και στο νότιο τμήμα του.
«Αυτή η συνεργασία μπορεί να ωφελήσει και τις δύο χώρες. Αν στο μέλλον εμείς ή κάποιος άλλος ανακαλύψει φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι δυνατή και η χρήση του αγωγού με αντίστροφη ροή. Το αέριο θα μπορεί να μεταφέρεται στο Νησί, από εκεί στην Τουρκία και μέσω της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια εναλλακτική στις υπάρχουσες διαδρομές εφοδιασμού», τόνισε ο Μπαϊρακτάρ.
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