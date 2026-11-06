47χρονος φωτογράφος ο νεκρός από το τροχαίο με το αγριογούρουνο έξω από τη Λαμία, επέστρεφε στο σπίτι του στα Καμένα Βούρλα, δείτε βίντεο
47χρονος φωτογράφος ο νεκρός από το τροχαίο με το αγριογούρουνο έξω από τη Λαμία, επέστρεφε στο σπίτι του στα Καμένα Βούρλα, δείτε βίντεο
Το δυστύχημα με θύμα τον Σπύρο Σιμόπουλο σημειώθηκε λίγο έξω από τον Μπράλο όταν αγριογούρουνο πετάχτηκε στο οδόστρωμα
Ο 47χρονος φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος είναι σύμφωνα με το tvstar.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης έξω από τη Λαμία όταν το ΙΧ του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών, περίπου 300 μέτρα από τον κόμβο του Μπράλου.
Κατά πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος φωτογράφος συγκρούστηκε με ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο, το οποίο πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα.
Ο Σπύρος Σιμόπουλος τα τελευταία χρόνια ζούσε στα Καμένα Βούρλα και ερχόταν στη Λαμία για δουλειά στο φωτογραφείο που διατηρούσε με τον αδερφό του στο κέντρο της πόλης. Το τροχαίο με το αγριογούρουνο σημειώθηκε ενώ επέστρεφε στο σπίτι του αφού είχε κλείσει την επιχείρησή του.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr η σύγκρουση του αυτοκινήτου με το αγριογούρουνο ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο άτυχος 47χρονος να εκτιναχθεί έξω από το όχημα και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, τραυματισμένος θανάσιμα.
Τον άτυχο οδηγό εντόπισε με καθυστέρηση διερχόμενος οδηγός, ο οποίος είδε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, σταμάτησε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μέσω του 112.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών, περίπου 300 μέτρα από τον κόμβο του Μπράλου.
Κατά πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος φωτογράφος συγκρούστηκε με ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο, το οποίο πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα.
Ο Σπύρος Σιμόπουλος τα τελευταία χρόνια ζούσε στα Καμένα Βούρλα και ερχόταν στη Λαμία για δουλειά στο φωτογραφείο που διατηρούσε με τον αδερφό του στο κέντρο της πόλης. Το τροχαίο με το αγριογούρουνο σημειώθηκε ενώ επέστρεφε στο σπίτι του αφού είχε κλείσει την επιχείρησή του.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr η σύγκρουση του αυτοκινήτου με το αγριογούρουνο ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο άτυχος 47χρονος να εκτιναχθεί έξω από το όχημα και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, τραυματισμένος θανάσιμα.
Τον άτυχο οδηγό εντόπισε με καθυστέρηση διερχόμενος οδηγός, ο οποίος είδε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, σταμάτησε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μέσω του 112.
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