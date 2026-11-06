Ο χορός της Κλέλιας Ανδριολάτου με το Obsesión σε παραλία της Δομινικανής Δημοκρατίας και οι πόζες με την αδερφή της, δείτε βίντεο
Ο χορός της Κλέλιας Ανδριολάτου με το Obsesión σε παραλία της Δομινικανής Δημοκρατίας και οι πόζες με την αδερφή της, δείτε βίντεο
Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει τις διακοπές που κάνει στη Δομινικανή Δημοκρατία
Με έναν χορό σε μια από τις παραλίες της Δομινικανής Δημοκρατίας συνέχισε τις διακοπές της στον εξωτικό προορισμό η Κλέλια Ανδριολάτου.
Η νεαρή ηθοποιός φόρεσε ένα τιγρέ μπικίνι και επέλεξε για το βίντεο που ανήρτησε στο instagram το τραγούδι Obsesión των Aventura και του Judy Santos.
Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν έκανε κάποιο σχόλιο στη λεζάντα εκτός από δύο emojis, ένα με φοίνικα και ένα με ανανά.
Μια ημέρα νωρίτερα η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει και ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις διακοπές της στις οποίες ποζάρει στον φακό δίπλα στην αδερφή της Ναστάζια.
Η νεαρή ηθοποιός φόρεσε ένα τιγρέ μπικίνι και επέλεξε για το βίντεο που ανήρτησε στο instagram το τραγούδι Obsesión των Aventura και του Judy Santos.
Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν έκανε κάποιο σχόλιο στη λεζάντα εκτός από δύο emojis, ένα με φοίνικα και ένα με ανανά.
Μια ημέρα νωρίτερα η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει και ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις διακοπές της στις οποίες ποζάρει στον φακό δίπλα στην αδερφή της Ναστάζια.
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