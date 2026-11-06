Τουρκικό ναυάγιο στον ΟΗΕ, o Φεριντούν Σινιρλίογλου πήρε μόλις τρεις ψήφους για Γενικός Γραμματέας

Κατά πληροφορίες κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) δεν στήριξε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και νυν γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ