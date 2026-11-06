Απίστευτο ρεκόρ: Ποιο αυτοκίνητο ξεπέρασε τα 500 χλμ./ώρα;

Η ιστορική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου στην οδό Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), στην περιοχή Al Dhafra του Άμπου Ντάμπι, με οδηγό τον Γερμανό Μάρκ Μπάσενγκ, ο οποίος είχε πετύχει με το Yangwang U9 Xtreme και το προηγούμενο ρεκόρ των 496,22 χλμ./ώρα τον Σεπτέμβριο του 2025 στη Γερμανία.