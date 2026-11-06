Επιστροφή του Μπακασέτα στην Εθνική ομάδα, πρώτη για Κουτσουπιά
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Εθνική ομάδα Ιβάν Γιοβάνοβιτς Τάσος Μπακασέτας

Επιστροφή του Μπακασέτα στην Εθνική ομάδα, πρώτη για Κουτσουπιά

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε ξανά στην Εθνική ομάδα τον Τάσο Μπακασέτα για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, ενώ για πρώτη φορά κλήθηκε και ο Ηλίας Κουτσουπιάς της Άντερλεχτ

Επιστροφή του Μπακασέτα στην Εθνική ομάδα, πρώτη για Κουτσουπιά
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Στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας συμπεριλήφθηκε ο Τάσος Μπακασέτας μετά την απουσία του από τους τέσσερις πρώτους αγώνες του Nations League.

Ο μεσοεπιθετικός του ΑΠΟΕΛ κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11). Διαθέσιμος είναι και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος που ξεπέρασε τον τραυματισμός, ενώ στις κλήσεις είναι και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Για πρώτη φορά κλήθηκε στην Εθνική ο 25χρονος μέσος της Άντερλεχτ, Ηλίας Κουτσουπιάς.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.

Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.

Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.

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