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Επιστροφή του Μπακασέτα στην Εθνική ομάδα, πρώτη για Κουτσουπιά
Επιστροφή του Μπακασέτα στην Εθνική ομάδα, πρώτη για Κουτσουπιά
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε ξανά στην Εθνική ομάδα τον Τάσο Μπακασέτα για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, ενώ για πρώτη φορά κλήθηκε και ο Ηλίας Κουτσουπιάς της Άντερλεχτ
Στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας συμπεριλήφθηκε ο Τάσος Μπακασέτας μετά την απουσία του από τους τέσσερις πρώτους αγώνες του Nations League.
Ο μεσοεπιθετικός του ΑΠΟΕΛ κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11). Διαθέσιμος είναι και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος που ξεπέρασε τον τραυματισμός, ενώ στις κλήσεις είναι και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Για πρώτη φορά κλήθηκε στην Εθνική ο 25χρονος μέσος της Άντερλεχτ, Ηλίας Κουτσουπιάς.
Αναλυτικά οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.
Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.
Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.
Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.
Ο μεσοεπιθετικός του ΑΠΟΕΛ κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11). Διαθέσιμος είναι και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος που ξεπέρασε τον τραυματισμός, ενώ στις κλήσεις είναι και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Για πρώτη φορά κλήθηκε στην Εθνική ο 25χρονος μέσος της Άντερλεχτ, Ηλίας Κουτσουπιάς.
Αναλυτικά οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.
Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.
Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.
Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.
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