Συνελήφθη στα Πατήσια ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι το 2020, ετοίμαζε νέα επίθεση και κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία
Συνελήφθη στα Πατήσια ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι το 2020, ετοίμαζε νέα επίθεση και κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία
Είχε δολοφονήσει με τσεκούρι την πρώην σύντροφό του και τον νέο της σύντροφο - Θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή και σε άλλα εγκλήματα, με συμβόλαια θανάτου
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία που είχε συγκλονίσει το Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020. Ο άνδρας, που φέρεται να κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία ταυτότητας, συνελήφθη στα Πατήσια, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες ότι προετοίμαζε νέα επίθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συγκεκριμένος είναι πληρωμένος εκτελεστής και κατά συρροή δολοφόνος και ήδη ερευνάται η συμμετοχή του σε αδικήματα στο διάστημα από το διπλό φονικό μέχρι και τη σύλληψή του σήμερα.
Ο εξαιρετικά επικίνδυνος κακοποιός είναι 44 ετών και έχει καταγωγή από την Αλβανία. Είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια ερήμην και κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία ταυτότητας. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση και την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα. Ήταν βαριά οπλισμένος, όμως δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει ούτε το πιστόλι που εντόπισαν οι αστυνομικοί ούτε τις δύο χειροβομβίδες.
Μία από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται είναι η διπλή ανθρωποκτονία τον Οκτώβριο του 2020, όταν εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας μία 43χρονη Ουκρανή, πρώην σύντροφος του δράστη, και ένας 42χρονος φαρμακοποιός, φίλος της. Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί χτυπήματα με τσεκούρι.
Έχοντας αντικλείδι, ο δράστης είχε μπει στο σπίτι στήνοντας καρτέρι στο ζευγάρι, που προηγουμένως έπινε κρασί στην αυλή. Η 43χρονη έφερε τρία χτυπήματα στο κεφάλι, σπασμένη κλείδα και ένα θανατηφόρο χτύπημα στην καρωτίδα. Ο 42χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα στο κεφάλι και ένα στην καρδιά. Αμέσως μετά, ο δράστης αφαίρεσε τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων και εξαφανίστηκε.
Οι Αρχές τον αναζητούσαν επί σειρά ετών σε Αθήνα, Μύκονο, καθώς και στην Αλβανία. Τι έκανε όμως αυτά τα 6 χρόνια; Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είναι πολύ επικίνδυνος. Στο σπίτι όπου συνελήφθη έμενε με μία άλλη γυναίκα, η οποία και αυτή σώθηκε, και έβγαινε από αυτό μόνο όταν είχε να κάνει κάποια «δουλειά» που είχε αναλάβει. Από την ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως ήταν ένα «πληρωμένο πιστόλι». Ήδη οι αρχές εξετάζουν δολοφονίες του τελευταίου χρόνου για να δουν εάν σχετίζεται με κάποια από αυτές.
Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 11 Οκτωβρίου 2020, όταν εντοπίστηκαν νεκροί σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας η 43χρονη Σβετλάνα, που είχε πάρει το ελληνικό όνομα Φωτεινή, και ο 42χρονος φαρμακοποιός Ιωάννης Ζωνίτσας.
Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με τσεκούρι, με τους αστυνομικούς να στρέφουν από την πρώτη στιγμή τις έρευνές τους προς τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει τότε το Protothema.gr, η Σβετλάνα είχε έρθει στην Ελλάδα από την Οδησσό στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μύκονο, όπου παντρεύτηκε επιχειρηματία και απέκτησε μία κόρη. Μετά τον χωρισμό της επέστρεψε στο Λουτράκι, επιδιώκοντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της. Εκεί γνώρισε το μοιραίο πρόσωπο της ζωής της. Τον θηριώδη Αλβανό Νίκο, ο οποίος τυφλωμένος από ανεξέλεγκτο πάθος και έρωτα δεν δέχτηκε ποτέ ότι εκείνη τον απέρριψε και δεν τον ήθελε πια. «Ή εμένα ή κανέναν...» είχε πει ο δράστης και το εννοούσε.
Στο διαμέρισμα της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λουτράκι η 43χρονη ζούσε μόνη της. Ο πρώην άνδρας της παρέμεινε στη Μύκονο, ενώ η κόρη της σπόυδαζε στην Αθήνα. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα έντονες. Πιστεύοντας ότι έχει απαλλαγεί οριστικά από τον πρώην σύντροφο της , προσπαθούσε να ηρεμήσει και να δει τι θα κάνει στο μέλλον - κυρίως σε προσωπικό επίπεδο.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου ήρθε κοντά με τον Ιωάννη Ζωνίτσα, τον γοητευτικό φαρμακοποιό που διατηρεί φαρμακείο απέναντι από το σπίτι της. Ο 42χρονος επιστήμονας με καταγωγή από τις Λίμνες Αργολίδας άφησε τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης το Μαρούσι και τις σπουδές στην πρωτεύουσα και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο Λουτράκι. Εκεί η καθημερινότητά του περιελάμβανε πολλές ώρες δουλειάς στο φαρμακείο, εξόδους με φίλους και ταξίδια.
Ο εξαιρετικά επικίνδυνος κακοποιός είναι 44 ετών και έχει καταγωγή από την Αλβανία. Είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια ερήμην και κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία ταυτότητας. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση και την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα. Ήταν βαριά οπλισμένος, όμως δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει ούτε το πιστόλι που εντόπισαν οι αστυνομικοί ούτε τις δύο χειροβομβίδες.
Μία από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται είναι η διπλή ανθρωποκτονία τον Οκτώβριο του 2020, όταν εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας μία 43χρονη Ουκρανή, πρώην σύντροφος του δράστη, και ένας 42χρονος φαρμακοποιός, φίλος της. Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί χτυπήματα με τσεκούρι.
Έχοντας αντικλείδι, ο δράστης είχε μπει στο σπίτι στήνοντας καρτέρι στο ζευγάρι, που προηγουμένως έπινε κρασί στην αυλή. Η 43χρονη έφερε τρία χτυπήματα στο κεφάλι, σπασμένη κλείδα και ένα θανατηφόρο χτύπημα στην καρωτίδα. Ο 42χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα στο κεφάλι και ένα στην καρδιά. Αμέσως μετά, ο δράστης αφαίρεσε τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων και εξαφανίστηκε.
Οι Αρχές τον αναζητούσαν επί σειρά ετών σε Αθήνα, Μύκονο, καθώς και στην Αλβανία. Τι έκανε όμως αυτά τα 6 χρόνια; Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είναι πολύ επικίνδυνος. Στο σπίτι όπου συνελήφθη έμενε με μία άλλη γυναίκα, η οποία και αυτή σώθηκε, και έβγαινε από αυτό μόνο όταν είχε να κάνει κάποια «δουλειά» που είχε αναλάβει. Από την ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως ήταν ένα «πληρωμένο πιστόλι». Ήδη οι αρχές εξετάζουν δολοφονίες του τελευταίου χρόνου για να δουν εάν σχετίζεται με κάποια από αυτές.
Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 11 Οκτωβρίου 2020, όταν εντοπίστηκαν νεκροί σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας η 43χρονη Σβετλάνα, που είχε πάρει το ελληνικό όνομα Φωτεινή, και ο 42χρονος φαρμακοποιός Ιωάννης Ζωνίτσας.
Το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε το Λουτράκι
Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με τσεκούρι, με τους αστυνομικούς να στρέφουν από την πρώτη στιγμή τις έρευνές τους προς τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει τότε το Protothema.gr, η Σβετλάνα είχε έρθει στην Ελλάδα από την Οδησσό στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μύκονο, όπου παντρεύτηκε επιχειρηματία και απέκτησε μία κόρη. Μετά τον χωρισμό της επέστρεψε στο Λουτράκι, επιδιώκοντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της. Εκεί γνώρισε το μοιραίο πρόσωπο της ζωής της. Τον θηριώδη Αλβανό Νίκο, ο οποίος τυφλωμένος από ανεξέλεγκτο πάθος και έρωτα δεν δέχτηκε ποτέ ότι εκείνη τον απέρριψε και δεν τον ήθελε πια. «Ή εμένα ή κανέναν...» είχε πει ο δράστης και το εννοούσε.
Στο διαμέρισμα της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λουτράκι η 43χρονη ζούσε μόνη της. Ο πρώην άνδρας της παρέμεινε στη Μύκονο, ενώ η κόρη της σπόυδαζε στην Αθήνα. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα έντονες. Πιστεύοντας ότι έχει απαλλαγεί οριστικά από τον πρώην σύντροφο της , προσπαθούσε να ηρεμήσει και να δει τι θα κάνει στο μέλλον - κυρίως σε προσωπικό επίπεδο.
Ο φαρμακοποιός και η τελευταία νύχτα
Στα τέλη Σεπτεμβρίου ήρθε κοντά με τον Ιωάννη Ζωνίτσα, τον γοητευτικό φαρμακοποιό που διατηρεί φαρμακείο απέναντι από το σπίτι της. Ο 42χρονος επιστήμονας με καταγωγή από τις Λίμνες Αργολίδας άφησε τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης το Μαρούσι και τις σπουδές στην πρωτεύουσα και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο Λουτράκι. Εκεί η καθημερινότητά του περιελάμβανε πολλές ώρες δουλειάς στο φαρμακείο, εξόδους με φίλους και ταξίδια.
Ο Ιωάννης και η Φωτεινή μιλούν καθημερινά, κάνουν στενή παρέα και αποφασίζουν να πάνε το Σαββατοκύριακο ένα ταξίδι, το πρώτο τους ως ζευγάρι. Κανείς άλλωστε δεν γνώριζε τη σχέση τους. Την τελευταία στιγμή, όμως, αλλάζουν γνώμη και η 43χρονη Ουκρανή καλεί στο εξοχικό της τον φαρμακοποιό. Η ίδια πηγαίνει νωρίτερα στο παραθαλάσσιο σπίτι για να ετοιμάσει το δείπνο. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι φτάνει με αυτοκίνητό του και ο Ιωάννης.
Οι δυο τους ανοίγουν ένα μπουκάλι κρασί για να απολαύσουν το φθινοπωρινό βράδυ. Λίγο πριν από τις 11 αφήνουν τη βεράντα και μπαίνουν στο σαλόνι, όπου περνούν σε πιο προσωπικές στιγμές...
Ο δολοφόνος πήγε στο εξοχικό της πρώην φίλης του για να μιλήσουν. Ηθελε να την πιέσει για επανασύνδεση, αγνοώντας ότι η 43χρονη εδώ και καιρό είχε πάρει τις αποφάσεις της και του τις είχε ανακοινώσει. Αθόρυβα και πιθανότατα έχοντας στα χέρια του δεύτερα κλειδιά από τον καιρό που επισκεπτόταν το σπίτι με τη σύντροφό του, ανοίγει την εξώπορτα και γλιστράει στο εσωτερικό.
Φτάνοντας στο υπνοδωμάτιο αντικρίζει τη Φωτεινή γυμνή με τον φαρμακοποιό. Αστραπιαία, ο ύψους 1,92 Αλβανός αρπάζει ένα τσεκούρι και επιστρέφει στην κρεβατοκάμαρα. Πρώτα χτυπάει στο κεφάλι τη γυναίκα δύο φορές και στη συνέχεια τον Ιωάννη.
Ως κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας οι αστυνομικοί εξέταζαν από την αρχή την ερωτική αντιζηλία. Ο πρώην σύντροφος της Σβετλάνας φέρεται να είχε εκδηλώσει έντονη κτητικότητα απέναντί της, ενώ, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, την είχε απειλήσει όταν εκείνη αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους.
Μετά το έγκλημα, ο δράστης φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας, ένα υβριδικό Toyota, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.
Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της 43χρονης, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί το 2020, είχε συλληφθεί το 2014 για ληστεία και είχε αποφυλακιστεί το 2017. Μετά τη δολοφονία εξαφανίστηκε, ενώ οι αστυνομικοί εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε διαφύγει στην Αλβανία.
Οι δυο τους ανοίγουν ένα μπουκάλι κρασί για να απολαύσουν το φθινοπωρινό βράδυ. Λίγο πριν από τις 11 αφήνουν τη βεράντα και μπαίνουν στο σαλόνι, όπου περνούν σε πιο προσωπικές στιγμές...
Ο δολοφόνος πήγε στο εξοχικό της πρώην φίλης του για να μιλήσουν. Ηθελε να την πιέσει για επανασύνδεση, αγνοώντας ότι η 43χρονη εδώ και καιρό είχε πάρει τις αποφάσεις της και του τις είχε ανακοινώσει. Αθόρυβα και πιθανότατα έχοντας στα χέρια του δεύτερα κλειδιά από τον καιρό που επισκεπτόταν το σπίτι με τη σύντροφό του, ανοίγει την εξώπορτα και γλιστράει στο εσωτερικό.
Φτάνοντας στο υπνοδωμάτιο αντικρίζει τη Φωτεινή γυμνή με τον φαρμακοποιό. Αστραπιαία, ο ύψους 1,92 Αλβανός αρπάζει ένα τσεκούρι και επιστρέφει στην κρεβατοκάμαρα. Πρώτα χτυπάει στο κεφάλι τη γυναίκα δύο φορές και στη συνέχεια τον Ιωάννη.
Ως κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας οι αστυνομικοί εξέταζαν από την αρχή την ερωτική αντιζηλία. Ο πρώην σύντροφος της Σβετλάνας φέρεται να είχε εκδηλώσει έντονη κτητικότητα απέναντί της, ενώ, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, την είχε απειλήσει όταν εκείνη αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους.
Η αντιζηλία και η εξαφάνιση του βασικού υπόπτου
Μετά το έγκλημα, ο δράστης φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας, ένα υβριδικό Toyota, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.
Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της 43χρονης, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί το 2020, είχε συλληφθεί το 2014 για ληστεία και είχε αποφυλακιστεί το 2017. Μετά τη δολοφονία εξαφανίστηκε, ενώ οι αστυνομικοί εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε διαφύγει στην Αλβανία.
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