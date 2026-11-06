Συνελήφθη στα Πατήσια ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι το 2020, ετοίμαζε νέα επίθεση και κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία

Το σπίτι στο Λουτράκι όπου έγινε το διπλό φονικό. Οι γείτονες το κατάλαβαν όταν είδαν το αίμα κάτω από την πόρτα, 17 ώρες μετά το συμβάν



Η αντιζηλία και η εξαφάνιση του βασικού υπόπτου

Ο Νίκο έκλεψε το υβριδικό Toyota της Φωτεινής μετά τη διπλή δολοφονία και το έκαψε για να σβήσει τα ίχνη του

Ο Ιωάννης και η Φωτεινή μιλούν καθημερινά, κάνουν στενή παρέα και αποφασίζουν να πάνε το Σαββατοκύριακο ένα ταξίδι, το πρώτο τους ως ζευγάρι. Κανείς άλλωστε δεν γνώριζε τη σχέση τους. Την τελευταία στιγμή, όμως, αλλάζουν γνώμη και η 43χρονη Ουκρανή καλεί στο εξοχικό της τον φαρμακοποιό. Η ίδια πηγαίνει νωρίτερα στο παραθαλάσσιο σπίτι για να ετοιμάσει το δείπνο. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι φτάνει με αυτοκίνητό του και ο Ιωάννης.Οι δυο τους ανοίγουν ένα μπουκάλι κρασί για να απολαύσουν το φθινοπωρινό βράδυ. Λίγο πριν από τις 11 αφήνουν τη βεράντα και μπαίνουν στο σαλόνι, όπου περνούν σε πιο προσωπικές στιγμές...Ο δολοφόνος πήγε στο εξοχικό της πρώην φίλης του για να μιλήσουν. Ηθελε να την πιέσει για επανασύνδεση, αγνοώντας ότι η 43χρονη εδώ και καιρό είχε πάρει τις αποφάσεις της και του τις είχε ανακοινώσει. Αθόρυβα και πιθανότατα έχοντας στα χέρια του δεύτερα κλειδιά από τον καιρό που επισκεπτόταν το σπίτι με τη σύντροφό του, ανοίγει την εξώπορτα και γλιστράει στο εσωτερικό.Φτάνοντας στο υπνοδωμάτιο αντικρίζει τη Φωτεινή γυμνή με τον φαρμακοποιό. Αστραπιαία, ο ύψους 1,92 Αλβανός αρπάζει ένα τσεκούρι και επιστρέφει στην κρεβατοκάμαρα. Πρώτα χτυπάει στο κεφάλι τη γυναίκα δύο φορές και στη συνέχεια τον Ιωάννη.Ως κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας οι αστυνομικοί εξέταζαν από την αρχή την. Ο πρώην σύντροφος της Σβετλάνας φέρεται να είχε εκδηλώσει έντονη κτητικότητα απέναντί της, ενώ, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, την είχε απειλήσει όταν εκείνη αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους.Μετά το έγκλημα, ο δράστης φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας, ένα υβριδικό Toyota, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της 43χρονης, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί το 2020, είχε συλληφθεί το 2014 για ληστεία και είχε αποφυλακιστεί το 2017. Μετά τη δολοφονία εξαφανίστηκε, ενώ οι αστυνομικοί εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε διαφύγει στην Αλβανία.