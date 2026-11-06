Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου πριν το διπλό του ΟΦΗ με την Μπερ Σέβα και το «μας κάνατε υπερήφανους» του πιλότου στην πτήση από το Βουκουρέστι, δείτε βίντεο
Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου πριν το διπλό του ΟΦΗ με την Μπερ Σέβα και το «μας κάνατε υπερήφανους» του πιλότου στην πτήση από το Βουκουρέστι, δείτε βίντεο
Ο Θανάσης Ανδρούτσος έδωσε το σήμα της νίκης πριν τη σέντρα του 0-2 στο Βουκουρέστι και ο πιλότος της πτήσης προς Ηράκλειο αποθέωσε τον ΟΦΗ και τους παίχτες του
Άλλη μια σπουδαία σελίδα στην ποδοσφαιρική του ιστορία έγραψε το βράδυ της Πέμπτης ο ΟΦΗ με την εκτός έδρα νίκη με 0-2 επί της Χάποελ μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, όπου αγωνίζεται η ισραηλινή ομάδα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της.
Το σύνθημα για τη νίκης είχε δώσει πριν τη σέντρα ο Θανάσης Ανδρούτσος που πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια των Κρητικών για να τονώσει το ηθικό της ομάδας.
«Εμείς δημιουργούμε το όνειρο, το όνειρο είναι εκεί έξω. Πρέπει να κάνουμε πράξη το όνειρο. Είναι στα χέρια μας το όνειρο, είναι εκεί έξω παιδιά. Ας το κάνουμε» είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος στους συμπαίχτες του στον ΟΦΗ.
Η επιτυχία της κρητικής ομάδας δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από το πλήρωμα του αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από Βουκουρέστι προς Ηράκλειο. Όταν, λοιπόν, ο πιλότος πήρε τον λόγο από το πιλοτήριο, απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.
«Αρχικά, πρέπει να πω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή μας που έχουμε σήμερα την αποστολή του ΟΦΗ στην επιστροφή σας από το Βουκουρέστι. Εκ μέρους όλου του πληρώματος, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά για τη σημερινή σας νίκη. Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Όλους εμάς τους Έλληνες, τους ανθρώπους της ομάδας μας», ανέφερε ο πιλότος με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
Το σύνθημα για τη νίκης είχε δώσει πριν τη σέντρα ο Θανάσης Ανδρούτσος που πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια των Κρητικών για να τονώσει το ηθικό της ομάδας.
«Εμείς δημιουργούμε το όνειρο, το όνειρο είναι εκεί έξω. Πρέπει να κάνουμε πράξη το όνειρο. Είναι στα χέρια μας το όνειρο, είναι εκεί έξω παιδιά. Ας το κάνουμε» είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος στους συμπαίχτες του στον ΟΦΗ.
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Η επιτυχία της κρητικής ομάδας δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από το πλήρωμα του αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από Βουκουρέστι προς Ηράκλειο. Όταν, λοιπόν, ο πιλότος πήρε τον λόγο από το πιλοτήριο, απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.
«Αρχικά, πρέπει να πω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή μας που έχουμε σήμερα την αποστολή του ΟΦΗ στην επιστροφή σας από το Βουκουρέστι. Εκ μέρους όλου του πληρώματος, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά για τη σημερινή σας νίκη. Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Όλους εμάς τους Έλληνες, τους ανθρώπους της ομάδας μας», ανέφερε ο πιλότος με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
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