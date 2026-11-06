Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
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Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διαιτητών που ορίστηκαν να διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Έγιναν γνωστοί οι ορισμοί των διαιτητών για τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Συγκεκριμένα την αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί την Κυριακή θα διευθύνουν οι Πιτσίλκας, Τζιοπάνος και Κάρδαρης.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο 07.11
Λευκάδας 15.00 Δόξα Λευκάδας ELABET-Άρης Μαρινάκης-Μπακάλης-Ζαχαρής (Πίγκας)
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Περιστέρι Betsson Καρπάνος-Σκανδαλάκης-Χατζημπαλίδης (Βιτζηλαίος)
Ιβανώφειο 17.00 Ηρακλής-Μύκονος Betsson Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)
Δ. Τόφαλος 17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Καρδίτσα Ιαπωνική Συμεωνίδης-Αγραφιώτης-Μπον (Καράτσαλος)
PAOK Sports Arena 17.30 ΠΑΟΚ-Vikos Φalcons Τσιμπούρης-Λουλουδιάδης-Ζιώγας (Σιμητόπουλος)

Κυριακή 08.11
Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πιτσίλκας-Τζιοπάνος-Κάρδαρης (Σαμαρτζή)
Αγ. Θωμά 17.30 Μαρούσι-Ολυμπιακός Πουρσανίδης-Ζακεστίδης-Αγγελής (Παυλόπουλος)

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