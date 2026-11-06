Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους
Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους
Έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, αναφέρεται στην ανακοίνωση
Χωριστούς δρόμους ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν από κοινού να ακολουθήσουν η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης.
Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οι δύο τραγουδιστές έκαναν γνωστό μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους ότι επέλεξαν να χωρίσουν, έπειτα από έναν χρόνο γάμου και την απόκτηση ενός παιδιού.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, ότι η απόφασή τους ελήφθη σε κλίμα συνεννόησης και αμοιβαίου σεβασμού, ενώ υπογραμμίζεται πως προτεραιότητά τους παραμένει η ανατροφή και η προστασία του παιδιού τους. Παράλληλα, ζητούν από τα Μέσα Ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, καθώς και την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση των δικηγόρων τους:
«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού
τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.
Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου
Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη. Κουμπάροι ήταν δύο καλοί τους φίλοι, Μικαέλα Ιωνά και Παναγιώτης Γλεντζής. Μετά το μυστήριο του γάμου βαφτίστηκε και ο γιος τους, τον οποίο απέκτησαν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024.
Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οι δύο τραγουδιστές έκαναν γνωστό μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους ότι επέλεξαν να χωρίσουν, έπειτα από έναν χρόνο γάμου και την απόκτηση ενός παιδιού.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, ότι η απόφασή τους ελήφθη σε κλίμα συνεννόησης και αμοιβαίου σεβασμού, ενώ υπογραμμίζεται πως προτεραιότητά τους παραμένει η ανατροφή και η προστασία του παιδιού τους. Παράλληλα, ζητούν από τα Μέσα Ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, καθώς και την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση των δικηγόρων τους:
«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού
τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.
Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου
Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη. Κουμπάροι ήταν δύο καλοί τους φίλοι, Μικαέλα Ιωνά και Παναγιώτης Γλεντζής. Μετά το μυστήριο του γάμου βαφτίστηκε και ο γιος τους, τον οποίο απέκτησαν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024.
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