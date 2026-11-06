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Η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA
Η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA
Μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΟΦΗ η Ελλάδα ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο και δύσκολα θα χάσει τη 10η θέση
Με τις νίκες Παναθηναϊκού και ΟΦΗ σε Conference League και Europa League αντίστοιχα η Ελλάδα ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια που κάνει για να κλειδώσει τη 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA.
Η χώρα μας μετά από αυτά τα δύο αποτελέσματα και σε συνδυασμό με αυτά των ανταγωνιστών της… έχτισε διαφορά 1.287 βαθμών από την Τσεχία. Οι δύο νίκες Παναθηναϊκού και ΟΦΗ πρόσφεραν στη χώρα μας 800 βαθμούς και τη συγκομιδή να φτάσει πλέον στους 47.612.
Οι Τσέχοι είδαν τη Σλάβια Πράγας να γνωρίζει την ήττα με 2-1 από την Άρσεναλ, ενώ το ίδιο συνέβη και με τη Σπάρτα Πράγας που έχασε από τη Μπόρνμουθ. Η Βικτόρια Πλζεν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λίλεστρομ, ενώ η Γιάμπλονετς έμεινε στο 1-1 με τη Ρίγα. Κάπως έτσι η συγκομιδή της Τσεχίας έφτασε τους 46.325 βαθμούς.
Από την άλλη οι πολωνικές ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να έχουν κανένα βαθμολογικό όφελος. Η Γιαγκελόνια ηττήθηκε από τη Λέφσκι Σόφιας, ενώ η Λεχ Πόζναν από τη Μπενφίκα με τους Πολωνούς να μένουν στον 45.725 βαθμούς.
Η βαθμολογία της UEFA:
9. Τουρκία 53.075 (4/5)
10. Ελλάδα 47.812 (4/5)
11. Τσεχία 46.125 (4/5)
12. Πολωνία 45.725 (2/5)
Τα αποτελέσματα των ομάδων της Τσεχίας:
Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ 1-2
Σπάρτα Πράγας-Μπόρνμουθ 1-2
Λίλεστρομ-Βικτόρια Πλζεν 0-1
Ρίγα-Γιάμπλονετς 1-1
Τα αποτελέσματα των ομάδων της Πολωνίας:
Η χώρα μας μετά από αυτά τα δύο αποτελέσματα και σε συνδυασμό με αυτά των ανταγωνιστών της… έχτισε διαφορά 1.287 βαθμών από την Τσεχία. Οι δύο νίκες Παναθηναϊκού και ΟΦΗ πρόσφεραν στη χώρα μας 800 βαθμούς και τη συγκομιδή να φτάσει πλέον στους 47.612.
Οι Τσέχοι είδαν τη Σλάβια Πράγας να γνωρίζει την ήττα με 2-1 από την Άρσεναλ, ενώ το ίδιο συνέβη και με τη Σπάρτα Πράγας που έχασε από τη Μπόρνμουθ. Η Βικτόρια Πλζεν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λίλεστρομ, ενώ η Γιάμπλονετς έμεινε στο 1-1 με τη Ρίγα. Κάπως έτσι η συγκομιδή της Τσεχίας έφτασε τους 46.325 βαθμούς.
Από την άλλη οι πολωνικές ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να έχουν κανένα βαθμολογικό όφελος. Η Γιαγκελόνια ηττήθηκε από τη Λέφσκι Σόφιας, ενώ η Λεχ Πόζναν από τη Μπενφίκα με τους Πολωνούς να μένουν στον 45.725 βαθμούς.
Η βαθμολογία της UEFA:
9. Τουρκία 53.075 (4/5)
10. Ελλάδα 47.812 (4/5)
11. Τσεχία 46.125 (4/5)
12. Πολωνία 45.725 (2/5)
Τα αποτελέσματα των ομάδων της Τσεχίας:
Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ 1-2
Σπάρτα Πράγας-Μπόρνμουθ 1-2
Λίλεστρομ-Βικτόρια Πλζεν 0-1
Ρίγα-Γιάμπλονετς 1-1
Τα αποτελέσματα των ομάδων της Πολωνίας:
Λέφσκι Σόφιας-Γιαγκελόνια 1-0
Μπενφίκα-Λεχ Πόζναν 2-1
Τι σημαίνει κάθε θέση:
Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
Μπενφίκα-Λεχ Πόζναν 2-1
Τι σημαίνει κάθε θέση:
Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
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