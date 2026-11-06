Χάκαραν το email του Άδωνι Γεωργιάδη και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και 24 καραμπίνες, «θα κινηθώ νομικά» λέει ο υπ. Υγείας
Χάκαραν το email του Άδωνι Γεωργιάδη και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και 24 καραμπίνες, «θα κινηθώ νομικά» λέει ο υπ. Υγείας
«Το δημοσιοποίησα για να μην μου ζητήσουν τα λεφτά» σχολίασε χιουμοριστικά ο υπουργός Υγείας
Στην καταγγελία ότι άγνωστοι χάκαραν το email του και παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα Porsche και Mercedes Maybach αλλά και 24 καραμπίνες προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Χ, οι άγνωστοι που χάκαραν το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο «έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο».
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο υπουργός Υγείας στα μηνύματα προς την Porsche αναγραφόταν «Γειά σας είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ευχαριστώ πολύ!!!»
Δεδομένου, δε, ότι το χακάρισμα έγινε ανήμερα των γενεθλίων του Άδωνι Γεωργιάδη, ο υπουργός Υγείας γράφει σκωπτικά στην ανάρτησή του «τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου».
Ενημερώνει, όμως, ότι «μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά».
«Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης βάζοντας και το υστερόγραφο «Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…»
Μιλώντας στη συνέχεια στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε «ανοίξαμε το email το πρωί να δούμε τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα και είχαν στείλει όλες αυτές τις παραγγελίες»
Όπως είπε, μάλιστα, γελώντας «το δημοσιοποίησα για να μην νομίσουν ότι έχω κάνει αυτές τις παραγγελίες στα αλήθεια και μου ζητήσουν λεφτά. Μεγάλη πλάκα, δεν πειράζει, όλα καλά».
«Γενικά πρέπει να προσέχουμε, δεν είναι η εποχή μας όπως παλιά» κατέληξε για την περιπέτειά του ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.
Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…
Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…
Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Χ, οι άγνωστοι που χάκαραν το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο «έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο».
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο υπουργός Υγείας στα μηνύματα προς την Porsche αναγραφόταν «Γειά σας είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ευχαριστώ πολύ!!!»
Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 6, 2026
Τους ευχαριστώ για τον… pic.twitter.com/8rX3SazlFV
Δεδομένου, δε, ότι το χακάρισμα έγινε ανήμερα των γενεθλίων του Άδωνι Γεωργιάδη, ο υπουργός Υγείας γράφει σκωπτικά στην ανάρτησή του «τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου».
Ενημερώνει, όμως, ότι «μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά».
«Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης βάζοντας και το υστερόγραφο «Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…»
Μιλώντας στη συνέχεια στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε «ανοίξαμε το email το πρωί να δούμε τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα και είχαν στείλει όλες αυτές τις παραγγελίες»
Όπως είπε, μάλιστα, γελώντας «το δημοσιοποίησα για να μην νομίσουν ότι έχω κάνει αυτές τις παραγγελίες στα αλήθεια και μου ζητήσουν λεφτά. Μεγάλη πλάκα, δεν πειράζει, όλα καλά».
«Γενικά πρέπει να προσέχουμε, δεν είναι η εποχή μας όπως παλιά» κατέληξε για την περιπέτειά του ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όλη η ανάρτηση του Άδωνι ΓεωργιάδηΑνήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.
Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.
Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…
Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…
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