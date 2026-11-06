Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε την Εθνική Πορτογαλίας αφήνοντας πίσω του μια ανεπανάληπτη κληρονομιά, δείτε βίντεο

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Η βραδιά στο Stade de France εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ για τον Κριστιάνο. Ο αρχηγός της Πορτογαλίας τραυματίστηκε στο γόνατο και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο μόλις στο 25ο λεπτό.Παρά την αποχώρησή του, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Παρέμεινε δίπλα στους συμπαίκτες του, δίνοντας οδηγίες και ζώντας με τεράστια αγωνία κάθε λεπτό της αναμέτρησης.Τελικά, ο Έντερ έγινε ο ήρωας της βραδιάς, σκοράροντας στην παράταση και χαρίζοντας στην Πορτογαλία τη νίκη με 1-0 και το πρώτο Euro της ιστορίας της.Ο Ρονάλντο σήκωσε το τρόπαιο ως αρχηγός, ολοκληρώνοντας ένα όνειρο που είχε ξεκινήσει 12 χρόνια νωρίτερα, στον χαμένο τελικό του 2004. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση είχε καταγράψει τρία γκολ και τρεις ασίστ.Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεν αποτέλεσε μια μεμονωμένη επιτυχία για την Πορτογαλία. Το 2019, η χώρα φιλοξένησε το Final Four του πρώτου UEFA Nations League και κατάφερε να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό τρόπαιο στην τροπαιοθήκη της.Ο Ρονάλντο είχε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, σημειώνοντας χατ τρικ απέναντι στην Ελβετία στον ημιτελικό και οδηγώντας την ομάδα του στον τελικό, όπου επικράτησε της Ολλανδίας με 1-0.Έτσι, μέσα σε διάστημα τριών ετών, ο CR7 είχε συνδέσει το όνομά του με δύο ιστορικές κατακτήσεις, αλλάζοντας οριστικά το status της εθνικής ομάδας.Η δίψα του για επιτυχίες δεν περιορίστηκε ούτε από το πέρασμα του χρόνου. Τον Ιούνιο του 2025, σε ηλικία 40 ετών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε ακόμη έναν τίτλο με την Πορτογαλία, κατακτώντας για δεύτερη φορά το Nations League.Αυτή τη φορά, αντίπαλος στον τελικό ήταν η Ισπανία. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, με τους Πορτογάλους να επικρατούν τελικά με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι.Ο αρχηγός τους βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, επιβεβαιώνοντας πως ακόμη και σε μία προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία παρέμενε σημείο αναφοράς για την εθνική ομάδα.Η αποχώρηση του Ρονάλντο αφήνει πίσω της αριθμούς που μοιάζουν σχεδόν απλησίαστοι. Με 234 συμμετοχές αποτελεί τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της Πορτογαλίας, ενώ τα 146 γκολ τον διατηρούν στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της εθνικής ομάδας.Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, δεύτερος σε συμμετοχές είναι ο Ζοάο Μουτίνιο με 146, ενώ στη λίστα των σκόρερ ακολουθεί ο Παουλέτα με 47 τέρματα.Παράλληλα, ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έφτασε τις 200 διεθνείς συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών, ενώ έχει καταγράψει συνολικά δέκα χατ τρικ με τη φανέλα της χώρας του.Τα επιτεύγματά του στις μεγάλες διοργανώσεις είναι εξίσου εντυπωσιακά. Συμμετείχε σε έξι Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από το 2004 μέχρι το 2024, καταγράφοντας 30 εμφανίσεις και 14 γκολ. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει σκοράρει περισσότερες φορές στην ιστορία του θεσμού.Επιπλέον, έχει αγωνιστεί σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, αποτελώντας τον πρώτο ποδοσφαιριστή που κατάφερε να σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις της συγκεκριμένης διοργάνωσης.Η ιστορία του Κριστιάνο με την Πορτογαλία δεν ήταν μόνο γεμάτη γκολ και τρόπαια. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη έντονα συναισθήματα, μεγάλες απογοητεύσεις και στιγμές που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές φιλάθλων.Από τον χαμένο τελικό του 2004 μέχρι τον θρίαμβο του 2016, από τις δύσκολες στιγμές των αποκλεισμών μέχρι τις κατακτήσεις του Nations League, ο Ρονάλντο παρέμεινε το πρόσωπο της εθνικής ομάδας.Φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού το 2007 και έκτοτε έγινε ο απόλυτος ηγέτης της. Δεν ήταν απλώς ο ποδοσφαιριστής που περίμεναν όλοι να σκοράρει, αλλά εκείνος που εκπροσώπησε μια ολόκληρη χώρα στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ραντεβού.