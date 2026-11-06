Κομισιόν: Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 68 έως το 2030 υποδεικνύει για την Ελλάδα

Η νέα έκθεση της Κομισιόν εκτιμά πως το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα από τα 67 έτη το 2025 θα φθάσει τα 68 το 2030, τα 70 το 2055 και τα 72 το 2080