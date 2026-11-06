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Φαρσέρ κορόιδεψαν πατέρα 4 παιδιών ενώ εργαζόταν στις ΗΠΑ, αλλά ο κόσμος στάθηκε στο πλευρό του και συγκέντρωσε σχεδόν 785.000 δολάρια: Δείτε βίντεο
Φαρσέρ κορόιδεψαν πατέρα 4 παιδιών ενώ εργαζόταν στις ΗΠΑ, αλλά ο κόσμος στάθηκε στο πλευρό του και συγκέντρωσε σχεδόν 785.000 δολάρια: Δείτε βίντεο
«Η ζωή μου είναι ήδη αρκετά δύσκολη» έλεγε ο εργαζόμενος εξηγώντας στους φαρσέρ ότι έχει τέσσερα παιδιά, δυσκολεύεται να πληρώσει το στεγαστικό δάνειο
Μια διαδικτυακή φάρσα μετατράπηκε σε μια ιστορία αλληλεγγύης: Ένας πατέρας τεσσάρων παιδιών από το Μίσιγκαν έγινε στόχος δύο φαρσέρ ενώ εργαζόταν και ο κόσμος βλέποντας το ξέσπασμά του στο διαδίκτυο, έσπευσε να τον στηρίξει συγκεντρώνοντας σχεδόν 785.000 δολάρια. Τώρα, ο ίδιος αποφάσισε να βάλει τέλος στον έρανο, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό του.
Ο Γουόλτ Ζερόντ διανέμει κατεψυγμένες πίτσες όταν βρέθηκε μπροστά σε δύο τρολ του Instagram. Το βίντεο δείχνει τον ίδιο να τοποθετεί κατεψυγμένες πίτσες στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ, όταν οι φαρσέρ τον πλησίασαν για να τον ρωτήσουν τι ώρα είναι, έπειτα έπαιξαν έναν ψεύτικο ήχο συναλλαγής και ισχυρίστηκαν ότι του είχαν πάρει 10 δολάρια. Αρχικά παρέμεινε ψύχραιμος, αλλά άρχισε να εκνευρίζεται όλο και περισσότερο καθώς οι φαρσέρ συνέχιζαν να τον προκαλούν.
«Η ζωή μου είναι ήδη αρκετά δύσκολη, εντάξει; Δεν χρειάζομαι αυτές τις βλακείες», είπε στο βίντεο. Ο εργαζόμενος συνέχισε εξηγώντας ότι είχε τέσσερα παιδιά στο σπίτι, δυσκολευόταν να πληρώσει το στεγαστικό του δάνειο και είχε ήδη δουλέψει πέρα από την προγραμματισμένη βάρδια του. «Πρέπει να ξυπνήσω στις 5 το πρωί και να κάνω άλλα 10 καταστήματα!» φώναξε. Το βίντεο προκάλεσε κατακραυγή εναντίον των φαρσέρ, ο λογαριασμός των οποίων στο Instagram, ThreeOfAKind, διαγράφηκε αργότερα.
Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον εργαζόμενο ξεκίνησε στις 27 Οκτωβρίου από τον Λουκ Όακενσιλντ, κάτοικο της Αριζόνα, αφότου έγινε viral το βίντεο, σύμφωνα με την New York Post. Ο ίδιος δήλωσε πως ξεκίνησε την εκστρατεία επειδή ανησυχούσε ότι ο Ζερόντ ενδέχεται να αντιμετωπίσει συνέπειες στην εργασία του λόγω του περιστατικού για το οποίο δεν ευθυνόταν. Οι δύο έχουν έκτοτε έρθει σε επαφή και έχουν αναπτύξει μια φιλία.
O Ζερόντ ανακοίνωσε την Πέμπτη την απόφασή του να κλείσει τη σελίδα crowdfunding που έγινε viral, ευχαριστώντας τους χιλιάδες ανθρώπους που βοήθησαν την οικογένειά του, ενώ παράλληλα προέτρεψε όλους να υποστηρίξουν άλλους σκοπούς αυτή την εορταστική περίοδο. «Τα ευγενικά σας λόγια σήμαιναν τα πάντα για την οικογένειά μου και για μένα την περασμένη εβδομάδα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πόσο πολύ μας στηρίξατε όλοι και δεν θα μπορέσω ποτέ να σας ευχαριστήσω αρκετά. Αυτή την εβδομάδα μπόρεσα να περάσω πολύ περισσότερο χρόνο στο σπίτι με την οικογένειά μου», ανέφερε.
«Αποφάσισα να διακόψω προσωρινά τις δωρεές, συμπληρώνοντας μία εβδομάδα από την απίστευτη γενναιοδωρία και υποστήριξή σας προς την οικογένειά μου και εμένα», συνέχισε. Ο Ζερόντ ανέφερε ότι αυτή η ενημέρωση θα είναι η τελευταία του, καθώς αποσύρεται από τα κοινωνικά δίκτυα για να αφιερωθεί στις διακοπές μαζί με την οικογένειά του.
«Αν έχετε τη δυνατότητα και θέλετε να συνεχίσετε να βοηθάτε τους άλλους, παρακαλώ σκεφτείτε να υποστηρίξετε κάποια άλλη εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, κάποιο τοπικό φιλανθρωπικό ίδρυμα ή κάποια εκκλησία που βοηθά οικογένειες που έχουν ανάγκη αυτή την εορταστική περίοδο», πρόσθεσε.
Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε στην New York Post πως ο Ζερόντ είναι υπάλληλος του τμήματος παραδόσεων στα καταστήματα και δήλωσε: «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι είναι καλά και παραμένει ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας».
Ο Γουόλτ Ζερόντ διανέμει κατεψυγμένες πίτσες όταν βρέθηκε μπροστά σε δύο τρολ του Instagram. Το βίντεο δείχνει τον ίδιο να τοποθετεί κατεψυγμένες πίτσες στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ, όταν οι φαρσέρ τον πλησίασαν για να τον ρωτήσουν τι ώρα είναι, έπειτα έπαιξαν έναν ψεύτικο ήχο συναλλαγής και ισχυρίστηκαν ότι του είχαν πάρει 10 δολάρια. Αρχικά παρέμεινε ψύχραιμος, αλλά άρχισε να εκνευρίζεται όλο και περισσότερο καθώς οι φαρσέρ συνέχιζαν να τον προκαλούν.
«Η ζωή μου είναι ήδη αρκετά δύσκολη, εντάξει; Δεν χρειάζομαι αυτές τις βλακείες», είπε στο βίντεο. Ο εργαζόμενος συνέχισε εξηγώντας ότι είχε τέσσερα παιδιά στο σπίτι, δυσκολευόταν να πληρώσει το στεγαστικό του δάνειο και είχε ήδη δουλέψει πέρα από την προγραμματισμένη βάρδια του. «Πρέπει να ξυπνήσω στις 5 το πρωί και να κάνω άλλα 10 καταστήματα!» φώναξε. Το βίντεο προκάλεσε κατακραυγή εναντίον των φαρσέρ, ο λογαριασμός των οποίων στο Instagram, ThreeOfAKind, διαγράφηκε αργότερα.
Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον εργαζόμενο ξεκίνησε στις 27 Οκτωβρίου από τον Λουκ Όακενσιλντ, κάτοικο της Αριζόνα, αφότου έγινε viral το βίντεο, σύμφωνα με την New York Post. Ο ίδιος δήλωσε πως ξεκίνησε την εκστρατεία επειδή ανησυχούσε ότι ο Ζερόντ ενδέχεται να αντιμετωπίσει συνέπειες στην εργασία του λόγω του περιστατικού για το οποίο δεν ευθυνόταν. Οι δύο έχουν έκτοτε έρθει σε επαφή και έχουν αναπτύξει μια φιλία.
O Ζερόντ ανακοίνωσε την Πέμπτη την απόφασή του να κλείσει τη σελίδα crowdfunding που έγινε viral, ευχαριστώντας τους χιλιάδες ανθρώπους που βοήθησαν την οικογένειά του, ενώ παράλληλα προέτρεψε όλους να υποστηρίξουν άλλους σκοπούς αυτή την εορταστική περίοδο. «Τα ευγενικά σας λόγια σήμαιναν τα πάντα για την οικογένειά μου και για μένα την περασμένη εβδομάδα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πόσο πολύ μας στηρίξατε όλοι και δεν θα μπορέσω ποτέ να σας ευχαριστήσω αρκετά. Αυτή την εβδομάδα μπόρεσα να περάσω πολύ περισσότερο χρόνο στο σπίτι με την οικογένειά μου», ανέφερε.
«Αποφάσισα να διακόψω προσωρινά τις δωρεές, συμπληρώνοντας μία εβδομάδα από την απίστευτη γενναιοδωρία και υποστήριξή σας προς την οικογένειά μου και εμένα», συνέχισε. Ο Ζερόντ ανέφερε ότι αυτή η ενημέρωση θα είναι η τελευταία του, καθώς αποσύρεται από τα κοινωνικά δίκτυα για να αφιερωθεί στις διακοπές μαζί με την οικογένειά του.
«Αν έχετε τη δυνατότητα και θέλετε να συνεχίσετε να βοηθάτε τους άλλους, παρακαλώ σκεφτείτε να υποστηρίξετε κάποια άλλη εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, κάποιο τοπικό φιλανθρωπικό ίδρυμα ή κάποια εκκλησία που βοηθά οικογένειες που έχουν ανάγκη αυτή την εορταστική περίοδο», πρόσθεσε.
Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε στην New York Post πως ο Ζερόντ είναι υπάλληλος του τμήματος παραδόσεων στα καταστήματα και δήλωσε: «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι είναι καλά και παραμένει ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας».
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