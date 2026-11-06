Ο 24χρονος γιος του Ίθαν Χοκ και της Ούμα Θέρμαν πήρε τον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο δίπλα στον Άντονι Χόπκινς
Ο 24χρονος γιος του Ίθαν Χοκ και της Ούμα Θέρμαν πήρε τον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο δίπλα στον Άντονι Χόπκινς
Ο Λέβον Χοκ θα υποδυθεί έναν επίδοξο σεναριογράφο στην ταινία «Twenty-Seven»
Τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο εξασφάλισε ο 24χρονος γιος του Ίθαν Χοκ και της Ούμα Θέρμαν, στο πλευρό του Άντονι Χόπκινς.
Ο Λέβον Χοκ, σύμφωνα με το Variety, θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη δραματική ταινία «Twenty-Seven», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γκρέγκορι Καρούσο. Όπως αναφέρεται, θα υποδυθεί έναν 27χρονο επίδοξο σεναριογράφο, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει τις προσωπικές του σχέσεις με τη μάχη του με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ενώ παράλληλα αναζητά τον δρόμο του για να πετύχει στη βιομηχανία του κινηματογράφου.
Ο Άντονι Χόπκινς θα ενσαρκώσει τον 80χρονο μέντορα και στενό φίλο του, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα γυρίσματα της ταινίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Λος Άντζελες, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.
Ο Λέβον Χοκ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην οθόνη το 2023, στη μίνι σειρά «The Crowded Room». Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στην ταινία «Wildcat» που σκηνοθέτησε ο πατέρας του, ενώ στο δράμα συμμετείχε επίσης η μεγαλύτερη αδελφή του, Μάγια Χοκ.
Ο 24χρονος το 2024 έπαιξε στην ταινία «Blink Twice», σε σκηνοθεσία της Ζόι Κράβιτς, με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και έπειτα ακολούθησε το θρίλερ «The Thicket», μαζί με τον Πίτερ Ντίνκλατζ και τη Ζιλιέτ Λιούις.
Το 2024 έκανε επίσης το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο θέατρο, γράφοντας και σκηνοθετώντας το «Picture Day». Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Coffey Street Studios στο Ρεντ Χουκ του Μπρούκλιν.
Ο γιος των δύο ηθοποιών εμφανίστηκε ξανά στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Marty Supreme» του 2025, ενώ από τις πιο πρόσφατες δουλειές του είναι η συμμετοχή του στην ταινία «Girls Like Girls» του 2026.
Ο Λέβον Χοκ έχει αποφοιτήσει από το Brown University με πτυχίο στη φιλοσοφία. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ, έχοντας συνεργαστεί με οίκους και brands όπως οι Prada, Celine και Loewe.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Λέβον Χοκ, σύμφωνα με το Variety, θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη δραματική ταινία «Twenty-Seven», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γκρέγκορι Καρούσο. Όπως αναφέρεται, θα υποδυθεί έναν 27χρονο επίδοξο σεναριογράφο, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει τις προσωπικές του σχέσεις με τη μάχη του με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ενώ παράλληλα αναζητά τον δρόμο του για να πετύχει στη βιομηχανία του κινηματογράφου.
Ο Άντονι Χόπκινς θα ενσαρκώσει τον 80χρονο μέντορα και στενό φίλο του, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.
Ethan Hawke's nepo son Levon, 24, lands first leading movie role opposite an Oscar-winning actor https://t.co/JwpdBBP81x— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2026
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα γυρίσματα της ταινίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Λος Άντζελες, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.
Ο Λέβον Χοκ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην οθόνη το 2023, στη μίνι σειρά «The Crowded Room». Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στην ταινία «Wildcat» που σκηνοθέτησε ο πατέρας του, ενώ στο δράμα συμμετείχε επίσης η μεγαλύτερη αδελφή του, Μάγια Χοκ.
Ο 24χρονος το 2024 έπαιξε στην ταινία «Blink Twice», σε σκηνοθεσία της Ζόι Κράβιτς, με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και έπειτα ακολούθησε το θρίλερ «The Thicket», μαζί με τον Πίτερ Ντίνκλατζ και τη Ζιλιέτ Λιούις.
Το 2024 έκανε επίσης το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο θέατρο, γράφοντας και σκηνοθετώντας το «Picture Day». Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Coffey Street Studios στο Ρεντ Χουκ του Μπρούκλιν.
Ο γιος των δύο ηθοποιών εμφανίστηκε ξανά στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Marty Supreme» του 2025, ενώ από τις πιο πρόσφατες δουλειές του είναι η συμμετοχή του στην ταινία «Girls Like Girls» του 2026.
Ο Λέβον Χοκ έχει αποφοιτήσει από το Brown University με πτυχίο στη φιλοσοφία. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ, έχοντας συνεργαστεί με οίκους και brands όπως οι Prada, Celine και Loewe.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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