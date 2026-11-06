Στην εθνική Αλβανίας ο Πήλιος, εκτός ο Στρακόσα
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Σταύρος Πήλιος Εθνική Αλβανίας ΑΕΚ

Στην εθνική Αλβανίας ο Πήλιος, εκτός ο Στρακόσα

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ΑΕΚ είχαν ως αποτέλεσμα να ανοίξει η πόρτα της εθνικής Αλβανίας για τον Σταύρο Πήλιο

Στην εθνική Αλβανίας ο Πήλιος, εκτός ο Στρακόσα
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Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που έχει κάνει ο Σταύρος Πήλιος με την ΑΕΚ δεν πέρασαν απαρατήρητες από την εθνική ομάδα της Αλβανίας. Ο αριστερός μπακ των «κιτρινόμαυρων» πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν έχοντας σκοράρει κατά της Σίτι και της Ρεάλ.

Είναι απόλυτα φυσιολογικό το γεγονός ότι κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Αλβανίας για τα παιχνίδια με Φινλανδία και Λευκορωσία.

Εκτός αποστολής έμεινε, όμως, ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της ΑΕΚ, αλλά ακόμα δεν είναι στον βαθμό ετοιμότητας που θα επιθυμούσε το τεχνικό επιτελείο της Αλβανίας για να τον καλέσει στην εθνική ομάδα.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές η Αλβανία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και εκεί θέλει να διατηρηθεί για να πάρει την απευθείας άνοδο στη League Β.
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