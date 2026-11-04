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Πήλιος: Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε, βίντεο
Πήλιος: Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε, βίντεο
Ο Σταύρος Πήλιος σκόραρε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά η ΑΕΚ ηττήθηκε στο φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια
O Σταύρος Πήλιος μετά τη Σίτι σκόραρε και κατά της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά η ΑΕΚ δεν πήρε και πάλι βαθμό.
Ο διεθνής άσος στάθηκε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ στην απόδοση της ομάδας του, στον κόσμο αλλά και στη συνέχεια.
Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου
«Ήμασταν πάρα πολύ κοντά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό ήμασταν πάρα πολύ κοντά, αυτό είναι η ΑΕΚ, το μέταλλό της, αυτό χτίζουμε από πέρυσι που πήραμε το πρωτάθλημα και θεωρώ θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κόντρα σε αυτές τις ομάδες πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος, μια άμυνα, μια επίθεση, όλα είναι πάρα πολύ κοντά, συγχαρητήρια στα παιδιά και στον κόσμο που είναι απίστευτος, δεν πειράζει συνεχίζουμε.
Στο 90΄ σε αυτές τις φάσεις η μπάλα πρέπει να φεύγει μακριά, έχουν πολύ ποιότητα, αλλά δεν πειράζει είναι και αυτά μαθήματα, προχωράμε, είμαστε μεγάλη ομάδα και θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι, δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε με τη Ρεάλ ή το Κόμο, παλεύουμε όλα τα παιχνίδια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».
Ο διεθνής άσος στάθηκε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ στην απόδοση της ομάδας του, στον κόσμο αλλά και στη συνέχεια.
Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου
«Ήμασταν πάρα πολύ κοντά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό ήμασταν πάρα πολύ κοντά, αυτό είναι η ΑΕΚ, το μέταλλό της, αυτό χτίζουμε από πέρυσι που πήραμε το πρωτάθλημα και θεωρώ θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κόντρα σε αυτές τις ομάδες πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος, μια άμυνα, μια επίθεση, όλα είναι πάρα πολύ κοντά, συγχαρητήρια στα παιδιά και στον κόσμο που είναι απίστευτος, δεν πειράζει συνεχίζουμε.
Στο 90΄ σε αυτές τις φάσεις η μπάλα πρέπει να φεύγει μακριά, έχουν πολύ ποιότητα, αλλά δεν πειράζει είναι και αυτά μαθήματα, προχωράμε, είμαστε μεγάλη ομάδα και θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι, δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε με τη Ρεάλ ή το Κόμο, παλεύουμε όλα τα παιχνίδια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».
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