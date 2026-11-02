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Βραβεία ΠΣΑΠΠ 2026: Ο Μάρκο Νίκολιτς κορυφαίος προπονητής της χρονιάς
SPORTS
Super League 1 Βραβεία ΠΣΑΠΠ Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ 2026: Ο Μάρκο Νίκολιτς κορυφαίος προπονητής της χρονιάς

Ο Σέρβος τεχνικός οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2026

Βραβεία ΠΣΑΠΠ 2026: Ο Μάρκο Νίκολιτς κορυφαίος προπονητής της χρονιάς
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Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής του 2026 όπως ψηφίστηκε από τα μέλη του ΠΣΑΠΠ. 

Ο Σέρβος τεχνικός οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 και ήταν στην τελετή του ΠΣΑΠΠ για τα παραλάβει το βραβείο του. 

Στην τριάδα ήταν ο Χρήστος Κόντης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. 
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