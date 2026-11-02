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Σιμεόνε: Άξιος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» ο Κέιν
Σιμεόνε: Άξιος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» ο Κέιν
Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης σημείωσε ότι πάντα θαύμαζε τον Άγγλο στράικερ και ανέλυσε την ποδοσφαιρική του ταυτότητα, λίγες ώρες πριν το ματς με την Μπάγερν
Άξιο νικητή της «Χρυσής Μπάλας» (Ballon d'Or), χαρακτήρισε τον Χάρι Κέιν, ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, που ετοιμάζεται να υπερασπιστεί αύριο (3/11) το αήττητο σερί εννέα αγώνων της απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, για την 4η αγωνιστική της League phase του Champions League.
Ο Αργεντινός προπονητής εξήρε το διαχρονικό ένστικτο του αρχηγού της εθνικής Αγγλίας στο σκοράρισμα, ενόψει της αναμέτρησης στο στάδιο «Metropolitano».
«Καταρχάς, θα ήθελα να τον συγχαρώ για τη δίκαιη κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Είναι απίστευτος , πάντα τον θαύμαζα», δήλωσε ο Σιμεόνε.
«Καθώς ωρίμαζε με τα χρόνια, έφτασε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, χωρίς να χάσει την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα. Ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται η ομάδα».
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε τόνισε ότι η επιρροή του Κέιν ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής του απόδοσης: «Το ταλέντο του αποτελεί πραγματικό κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τους νεαρούς παίκτες που τον έχουν ως πρότυπο, καθώς αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που αποδεικνύει ότι, με σκληρή δουλειά, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα».
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κερδίσει οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις (1-1 ισοπαλία με, Στουτγκάρδη) συμπεριλαμβανομένης της νίκης με 2-1 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι της La Liga.
Στη βαθμολογία του Champions League, η ομάδα βρίσκεται στη 16η θέση με τέσσερις βαθμούς σε τρεις αγώνες - έναν βαθμό πίσω από την Μπάγερν (14η θέση), η οποία έρχεται στο ματς έχοντας σημειώσει διαδοχικές ισοπαλίες στη διοργάνωση.
«Το να βρεις αυτή την ισορροπία και τη σταθερότητα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, και είναι αυτό που επιδιώκουμε όλοι εμείς οι προπονητές. Πρέπει να απολαύσουμε αυτή την πορεία και να την προσεγγίσουμε με ενθουσιασμό, καθώς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας», ανέφερε ο Ντιέγκο Σιμεόνε.
Ο Αργεντινός προπονητής εξήρε το διαχρονικό ένστικτο του αρχηγού της εθνικής Αγγλίας στο σκοράρισμα, ενόψει της αναμέτρησης στο στάδιο «Metropolitano».
«Καταρχάς, θα ήθελα να τον συγχαρώ για τη δίκαιη κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Είναι απίστευτος , πάντα τον θαύμαζα», δήλωσε ο Σιμεόνε.
«Καθώς ωρίμαζε με τα χρόνια, έφτασε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, χωρίς να χάσει την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα. Ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται η ομάδα».
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε τόνισε ότι η επιρροή του Κέιν ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής του απόδοσης: «Το ταλέντο του αποτελεί πραγματικό κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τους νεαρούς παίκτες που τον έχουν ως πρότυπο, καθώς αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που αποδεικνύει ότι, με σκληρή δουλειά, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα».
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κερδίσει οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις (1-1 ισοπαλία με, Στουτγκάρδη) συμπεριλαμβανομένης της νίκης με 2-1 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι της La Liga.
Στη βαθμολογία του Champions League, η ομάδα βρίσκεται στη 16η θέση με τέσσερις βαθμούς σε τρεις αγώνες - έναν βαθμό πίσω από την Μπάγερν (14η θέση), η οποία έρχεται στο ματς έχοντας σημειώσει διαδοχικές ισοπαλίες στη διοργάνωση.
«Το να βρεις αυτή την ισορροπία και τη σταθερότητα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, και είναι αυτό που επιδιώκουμε όλοι εμείς οι προπονητές. Πρέπει να απολαύσουμε αυτή την πορεία και να την προσεγγίσουμε με ενθουσιασμό, καθώς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας», ανέφερε ο Ντιέγκο Σιμεόνε.
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