Σιμεόνε: Άξιος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» ο Κέιν

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης σημείωσε ότι πάντα θαύμαζε τον Άγγλο στράικερ και ανέλυσε την ποδοσφαιρική του ταυτότητα, λίγες ώρες πριν το ματς με την Μπάγερν