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Σπόρτινγκ: «Τελειώνει» ο προπονητής των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη – Η αποκάλυψη για τον διάδοχο του Μπόρζες
Σπόρτινγκ: «Τελειώνει» ο προπονητής των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη – Η αποκάλυψη για τον διάδοχο του Μπόρζες
Σημαντικές εξελίξεις ενδέχεται να προκύψουν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Ρουί Μπόρζες – προπονητή των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη – να βρίσκεται υπό έντονη πίεση και τη διοίκηση του πορτογαλικού συλλόγου να εξετάζει ήδη την αντικατάστασή του
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της γαλλικής L’Équipe, ο πρόεδρος των «Λιονταριών», Φρεντερίκο Βαράντας, έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Πάουλο Φονσέκα, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Λιόν, προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας.
Μάλιστα, οι επαφές έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φονσέκα από τη γαλλική ομάδα κατά την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες να θεωρείται πλέον πιθανό.
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Μάλιστα, οι επαφές έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φονσέκα από τη γαλλική ομάδα κατά την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες να θεωρείται πλέον πιθανό.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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