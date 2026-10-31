Μαρτίνς για το γκολ στη Λεωφόρο: Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ
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Ζέλσον Μαρτίνς Ολυμπιακός Κηφισιά

Μαρτίνς για το γκολ στη Λεωφόρο: Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ

Ο Ζέλσον Μαρτίνς παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός υπέφερε στο παιχνίδι με την Κηφισιά και δήλωσε χαρούμενος που σκόραρε σε αυτό το γήπεδο

Μαρτίνς για το γκολ στη Λεωφόρο: Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ
Το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης με την Κηφισιά χάρισε στον Ολυμπιακό τη νίκη στο γήπεδο της Λεωφόρου. Σε αυτό το γήπεδο ο Πορτογάλος είχε σημειώσει το τελευταίο του γκολ, στο 2-0 επί του Παναθηναϊκού και επιστρέφει στα γκολ ξανά στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως είναι ωραίο να σκοράρει σε αυτό το γήπεδο.

Αναλυτικά ο Ζέλσον Μαρτίνς μίλησε στη Magenta TV:

Για το γκολ στο τέλος και το ότι σκόραρε ξανά στη Λεωφόρο: Έστω και εάν υποφέραμε ήταν σημαντικό που επιμείναμε ως το τέλος και σκοράραμε. Ναι ναι. Είναι πολύ ωραία που έρχομαι ξανά στο γήπεδο που είχα βάλει το τελευταίο μου γκολ. Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ.

Για τη συνέχεια: Είμαστε σε καλή κατάσταση αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ.

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