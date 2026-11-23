Συγκλονίζουν οι περιγραφές επιβατών που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και άκουγαν φωνές για βοήθεια, αλλά και η κατάθεση της κόρης θύματος που δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει τον πατέρα της





Η Μαρία Κυριακίδου - κόρη θύματος του Γεωργίου Κυριακίδη που χάθηκε στην τραγωδία αποκάλυψε στο δικαστήριο πως ήταν ίσως η μοναδική φορά που ο πατέρας έπαιρνε το τρένο και η ίδια δεν τον μετέφερε στον σταθμό. Όπως είπε στην κατάθεσή της δεν κατάφερε να τον αποχαιρετήσει.







Με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές όταν διαπίστωσε πως ο πατέρας της ήταν νεκρός. «Ξύπνησα το πρωί δεν είχα πάρει χαμπάρι τι έγινε. Μου είπε έγινε μια σύγκρουση τρένων έξω από την Λάρισα. Ρώτησα ποιο, το τελευταίο μου είπε. Πανικοβλήθηκα, έπαιρνα το τηλέφωνο του πατέρα καλούσε αλλά δεν απαντούσε κανείς. Πήγαμε στο σταθμό και είδα το αυτοκίνητό του εκεί. Κατάλαβα πως ο μπαμπάς μου δεν είναι καλά. Πήγαμε στη Λάρισα. Ρώτησα έναν αστυνομικό, έκανα τη περιγραφή του. Πήγα στο σημείο. Ήταν αστυνομικοί δεν με άφηναν. Με πήρε ο αστυνομικός που είχα μιλήσει και μου είπε πως πρέπει να πάρουν DNA. Λίγες μέρες μετά μας είπαν πως είναι νεκρός. Το μόνο που έδωσαν τότε ήταν ένα πορτοφόλι του μπαμπά μου. Ρώτησα που είναι τα ρούχα, που είναι τα πράγματα του. Μετά τις 9 μας έφεραν το φέρετρο σφραγισμένο βιδωμένο. Εκεί κατάλαβα πως κάτι γίνεται. Δεν τον αποχαιρέτησα ποτέ», είπε στο δικαστήριο.



Στο δικαστήριο στάθηκε στο γεγονός πως βρέθηκε οστό του δικού της ανθρώπου στο χώρο που μεταφέρθηκαν τα χώματα από τον τόπο της τραγωδίας και απευθυνόμενη στο δικαστήριο ζήτησε δικαιοσύνη. «Όταν έμαθα ότι βρήκαν βιολογικό υλικό με πήρε ένας φίλος του μπαμπά μου. Τα οστά που βρέθηκαν μου είπαν είναι του μπαμπά μου. Τα οστά τα παρέλαβα τον Ιούλιο του 2024. Αφού γύρισα από την Λάρισα κάναμε μια δεύτερη κηδεία. Τα παιδιά μου τον είχαν σαν μπαμπά. Θέλω δικαιοσύνη, θέλω την αλήθεια. Δε ξέρω τι συνέβη εκείνο το βράδυ δεν ξέρω γιατί συγκρούστηκαν. Θέλω τους πραγματικούς ενόχους», κατέληξε.



«Έμεινα μιάμισι ώρα μέσα στο βαγόνι» Ο Δημήτρης Κατωπόδης ήταν επιβάτης του τρίτου βαγονιού. Στο δικαστήριο περίγραψε τις στιγμές της σύγκρουσης του τρένου. «Καθόμουν στο παράθυρο. Ξαφνικά αρχίζει να τραντάζεται το τρίτο βαγόνι που επέβαινα. Εκσφενδονίζομαι από την θέση μου μαύρισαν όλα γύρω μου. Μεταφέρθηκα δύο θέσεις πίσω από την άλλη πλευρά. Παίρνω τηλέφωνο τους γονείς μου με το που ανοίγω τα μάτια μου. Επικρατούσε ένας πανικός. Ήμουν ξαπλωμένος, είχαν πέσει σίδερα στα πόδια μου, δεν μπορούσα να τα μετακινήσω. Δεν ένιωθα τα πόδια μου. Είχαν πέσει πάνω μου γυαλιά. Προσπάθησα να ξαναπάρω την μητέρα και γλίστρησε σε μακρινή απόσταση. Με απεγκλώβισαν οι διασώστες. Ήμουν 1.30 ώρα μέσα στο βαγόνι. Κόψανε τα σίδερα. Είχαν μουδιάσει τα πόδια μου. Σήκωσαν το σίδερο και μου είπαν να τραβήξω τα πόδια μου. Τράβηξα το δεξί. Όταν ήρθε η ώρα για το αριστερό κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια. Ήταν σπασμένο. Στάθηκα στους ώμους των διασωστών και με έβγαλαν από ένα παράθυρο. Δεν έβλεπα φωτιά μέσα στο βαγόνι. Ήταν μια κυρία εγκλωβισμένη δίπλα μου και μια κοπέλα η οποία δεν τα κατάφερε. Όταν άνοιξα τα μάτια μου άκουγα μια γυναικεία φωνή να φωνάζει "βοήθεια - βοήθεια είμαι διπλωμένη στα δύο". Ήταν κάποιοι που έμειναν εκεί και μας συμπαραστάθηκαν», κατέθεσε.



«Άκουγα φωνές που ζητούσαν βοήθεια» Ο Θωμάς Κωστίδης ήταν επιβάτης στο τρίτο βαγόνι μίλησε για τις στιγμές της σύγκρουσης αλλά και μετά από αυτές. «Δέκα λεπτά μετά την Λάρισα, έγινε η σύγκρουση των τρένων. Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν μια λάμψη σαν να ανάβουν προβολείς. Άρχισε το βαγόνι να τρέμει και να κουνιέται. Να ανοιγοκλείνουν τα φώτα να σπάνε τα ράφια και να πέφτουν πράγματα. Μετά πήρε μια κλήση και εκσφενδονίστηκαμε. Έψαχνα την έξοδο. Το βαγόνι είχε γυρίσει 90 μοίρες. Είχα σηκωθεί όρθιος. Στα αριστερά μου είχε σπάσει ένα τζαμί που έμπαινε καπνός. Ο διπλανός μου μου έκανε νόημα να βάλουμε την μπλούζα στο πρόσωπο. Δεν φαινόταν τίποτα άκουγα φωνές για βοήθεια. "Καίγομαι" άκουσα. Μια γυναίκα ήταν με το μωρό της, άναψα τον φακό από το κινητό. Μια κοπέλα ήταν σε εμβρυική στάση και δε μιλούσε. Αρχίσαμε να βγαίνουμε. Θεώρησα πως όλοι βγήκαν. Κρεμάστηκα από ένα παράθυρο για να βγω έξω. Είδα μια τεράστια φωτιά, κομμάτια από ρόδες τρένου και λαμαρίνες. Κόσμος που καθόταν και κοιτούσε στο κενό.

Προσπάθησα να ανέβω προς τον δρόμο», κατέθεσε .



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Πώς βγήκαν ζωντανοί δύο φίλοι από την Κατερίνη Ο Αναστάσιος Αραμπατζίδης συνταξίδευε με τον φίλο με προορισμό την Κατερίνη. «Ταξίδευα με ένα φίλο μου γυρνούσαμε από Αθήνα. Γίνεται η σύγκρουση. Ήταν μια κοπέλα στο κουπέ. Και πιο πριν ήταν η Φραντσέσκα (Μπέζα) με τη Μάρθη (Ψαροπούλου), οι οποίες πήγαν στο κυλικείο. Σηκωνόμαστε και ο φίλος μου συνέρχεται.

Στην αρχή νομίζαμε πως ήταν εκτροχιασμός. Μετά την σύγκρουση είχε φωτιά σπασμένα παράθυρα και καπνούς. Το βαγόνι είχε γυρίσει ήταν σε κλήση. Βγήκα και πήδηξα από το δεύτερο παράθυρο. Για να βγούμε επειδή είδα λαμαρίνες, κάτω, πετάξαμε τις βαλίτσες. Γιατί κάτω ήταν το βαγόνι του μηχανοδηγού με το πρώτο βαγόνι συμπιεσμένο. Υπήρχε ήδη κόσμος που είχαν πεταχθεί έξω από το τρένο μετά την σύγκρουση. Σκηνές σαν από ταινία. Είχε αρχίσει να καίγεται το δεύτερο βαγόνι. Φοβόμασταν για έκρηξη», αναφέρει



Ο ίδιος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και ακολούθως στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο καθώς υπηρετούσε την θητεία του.



Με μάρτυρες- επιβάτες του δευτέρου και τρίτου βαγονιού αλλά και με συγγενείς θυμάτων συνεχίζεται η διαδικασία στην δική για την τραγωδία των Τεμπών Η Μαρία Κυριακίδου - κόρη θύματος του Γεωργίου Κυριακίδη που χάθηκε στην τραγωδία αποκάλυψε στο δικαστήριο πως ήταν ίσως η μοναδική φορά που ο πατέρας έπαιρνε το τρένο και η ίδια δεν τον μετέφερε στον σταθμό. Όπως είπε στην κατάθεσή της δεν κατάφερε να τον αποχαιρετήσει.«Ο πατέρας μου, μου ζήτησε να του κλείσω εισιτήρια για το τρένο. Κάθε φορά που ταξίδευε με το τρένο τον πήγαινα στο σταθμό και πήγαινα και το έπαιρνα. Μιλάμε όλη μετά μαζί. 10.10 με πήρε τηλέφωνο. Του είπα μπαμπά που είσαι, είχε απόλυτη ησυχία. Θα αργήσω να έρθω μην με περιμένεις μου είπε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», αναφέρειΜε δάκρυα στα μάτια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές όταν διαπίστωσε πως ο πατέρας της ήταν νεκρός. «Ξύπνησα το πρωί δεν είχα πάρει χαμπάρι τι έγινε. Μου είπε έγινε μια σύγκρουση τρένων έξω από την Λάρισα. Ρώτησα ποιο, το τελευταίο μου είπε. Πανικοβλήθηκα, έπαιρνα το τηλέφωνο του πατέρα καλούσε αλλά δεν απαντούσε κανείς. Πήγαμε στο σταθμό και είδα το αυτοκίνητό του εκεί. Κατάλαβα πως ο μπαμπάς μου δεν είναι καλά. Πήγαμε στη Λάρισα. Ρώτησα έναν αστυνομικό, έκανα τη περιγραφή του. Πήγα στο σημείο. Ήταν αστυνομικοί δεν με άφηναν. Με πήρε ο αστυνομικός που είχα μιλήσει και μου είπε πως πρέπει να πάρουν DNA. Λίγες μέρες μετά μας είπαν πως είναι νεκρός. Το μόνο που έδωσαν τότε ήταν ένα πορτοφόλι του μπαμπά μου. Ρώτησα που είναι τα ρούχα, που είναι τα πράγματα του. Μετά τις 9 μας έφεραν το φέρετρο σφραγισμένο βιδωμένο. Εκεί κατάλαβα πως κάτι γίνεται. Δεν τον αποχαιρέτησα ποτέ», είπε στο δικαστήριο.Στο δικαστήριο στάθηκε στο γεγονός πως βρέθηκε οστό του δικού της ανθρώπου στο χώρο που μεταφέρθηκαν τα χώματα από τον τόπο της τραγωδίας και απευθυνόμενη στο δικαστήριο ζήτησε δικαιοσύνη. «Όταν έμαθα ότι βρήκαν βιολογικό υλικό με πήρε ένας φίλος του μπαμπά μου. Τα οστά που βρέθηκαν μου είπαν είναι του μπαμπά μου. Τα οστά τα παρέλαβα τον Ιούλιο του 2024. Αφού γύρισα από την Λάρισα κάναμε μια δεύτερη κηδεία. Τα παιδιά μου τον είχαν σαν μπαμπά. Θέλω δικαιοσύνη, θέλω την αλήθεια. Δε ξέρω τι συνέβη εκείνο το βράδυ δεν ξέρω γιατί συγκρούστηκαν. Θέλω τους πραγματικούς ενόχους», κατέληξε.Ο Δημήτρης Κατωπόδης ήταν επιβάτης του τρίτου βαγονιού. Στο δικαστήριο περίγραψε τις στιγμές της σύγκρουσης του τρένου. «Καθόμουν στο παράθυρο. Ξαφνικά αρχίζει να τραντάζεται το τρίτο βαγόνι που επέβαινα. Εκσφενδονίζομαι από την θέση μου μαύρισαν όλα γύρω μου. Μεταφέρθηκα δύο θέσεις πίσω από την άλλη πλευρά. Παίρνω τηλέφωνο τους γονείς μου με το που ανοίγω τα μάτια μου. Επικρατούσε ένας πανικός. Ήμουν ξαπλωμένος, είχαν πέσει σίδερα στα πόδια μου, δεν μπορούσα να τα μετακινήσω. Δεν ένιωθα τα πόδια μου. Είχαν πέσει πάνω μου γυαλιά. Προσπάθησα να ξαναπάρω την μητέρα και γλίστρησε σε μακρινή απόσταση. Με απεγκλώβισαν οι διασώστες. Ήμουν 1.30 ώρα μέσα στο βαγόνι. Κόψανε τα σίδερα. Είχαν μουδιάσει τα πόδια μου. Σήκωσαν το σίδερο και μου είπαν να τραβήξω τα πόδια μου. Τράβηξα το δεξί. Όταν ήρθε η ώρα για το αριστερό κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια. Ήταν σπασμένο. Στάθηκα στους ώμους των διασωστών και με έβγαλαν από ένα παράθυρο. Δεν έβλεπα φωτιά μέσα στο βαγόνι. Ήταν μια κυρία εγκλωβισμένη δίπλα μου και μια κοπέλα η οποία δεν τα κατάφερε. Όταν άνοιξα τα μάτια μου άκουγα μια γυναικεία φωνή να φωνάζει "βοήθεια - βοήθεια είμαι διπλωμένη στα δύο". Ήταν κάποιοι που έμειναν εκεί και μας συμπαραστάθηκαν», κατέθεσε.Ο Θωμάς Κωστίδης ήταν επιβάτης στο τρίτο βαγόνι μίλησε για τις στιγμές της σύγκρουσης αλλά και μετά από αυτές. «Δέκα λεπτά μετά την Λάρισα, έγινε η σύγκρουση των τρένων. Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν μια λάμψη σαν να ανάβουν προβολείς. Άρχισε το βαγόνι να τρέμει και να κουνιέται. Να ανοιγοκλείνουν τα φώτα να σπάνε τα ράφια και να πέφτουν πράγματα. Μετά πήρε μια κλήση και εκσφενδονίστηκαμε. Έψαχνα την έξοδο. Το βαγόνι είχε γυρίσει 90 μοίρες. Είχα σηκωθεί όρθιος. Στα αριστερά μου είχε σπάσει ένα τζαμί που έμπαινε καπνός. Ο διπλανός μου μου έκανε νόημα να βάλουμε την μπλούζα στο πρόσωπο. Δεν φαινόταν τίποτα άκουγα φωνές για βοήθεια. "Καίγομαι" άκουσα. Μια γυναίκα ήταν με το μωρό της, άναψα τον φακό από το κινητό. Μια κοπέλα ήταν σε εμβρυική στάση και δε μιλούσε. Αρχίσαμε να βγαίνουμε. Θεώρησα πως όλοι βγήκαν. Κρεμάστηκα από ένα παράθυρο για να βγω έξω. Είδα μια τεράστια φωτιά, κομμάτια από ρόδες τρένου και λαμαρίνες. Κόσμος που καθόταν και κοιτούσε στο κενό.Προσπάθησα να ανέβω προς τον δρόμο», κατέθεσε .Ο μάρτυρας μίλησε και για τις διαταραχές που έχει μετά το δυστύχημα. «Όταν χρειάστηκε να καταθέσω στον εφέτη ανακριτή έπαθα κρίση πανικού. Ο ύπνος μου είχε διαταραχές. Ξυπνούσα από εφιάλτες μέσα στην νύχτα. Ακόμη και σήμερα έχω συμπτώματα και συνεχίζω να κάνω θεραπείες κάθε δύο εβδομάδες».Ο Αναστάσιος Αραμπατζίδης συνταξίδευε με τον φίλο με προορισμό την Κατερίνη. «Ταξίδευα με ένα φίλο μου γυρνούσαμε από Αθήνα. Γίνεται η σύγκρουση. Ήταν μια κοπέλα στο κουπέ. Και πιο πριν ήταν η Φραντσέσκα (Μπέζα) με τη Μάρθη (Ψαροπούλου), οι οποίες πήγαν στο κυλικείο. Σηκωνόμαστε και ο φίλος μου συνέρχεται.Στην αρχή νομίζαμε πως ήταν εκτροχιασμός. Μετά την σύγκρουση είχε φωτιά σπασμένα παράθυρα και καπνούς. Το βαγόνι είχε γυρίσει ήταν σε κλήση. Βγήκα και πήδηξα από το δεύτερο παράθυρο. Για να βγούμε επειδή είδα λαμαρίνες, κάτω, πετάξαμε τις βαλίτσες. Γιατί κάτω ήταν το βαγόνι του μηχανοδηγού με το πρώτο βαγόνι συμπιεσμένο. Υπήρχε ήδη κόσμος που είχαν πεταχθεί έξω από το τρένο μετά την σύγκρουση. Σκηνές σαν από ταινία. Είχε αρχίσει να καίγεται το δεύτερο βαγόνι. Φοβόμασταν για έκρηξη», αναφέρειΟ ίδιος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και ακολούθως στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο καθώς υπηρετούσε την θητεία του.

Ακολούθησε η κατάθεση του Ευστάθιου Καρρά ο οποίος επίσης επέβαινε στο δεύτερο βαγόνι. «Ενώ κοιμάμαι, ξυπνάω μέσα στα σκοτάδια. Κατά την διάρκεια της σύγκρουσης έχασα τα γυαλιά μου. Ζήτησα φακό από μια κοπέλα που ήταν κοντά μου καθώς είχα χάσει το κινητό. Κατά καλή μου τύχη ήταν μαζί με τα γυαλιά μου σε ένα σημείο. Κατάφερα να απεγκλωβιστώ. Έλεγα, το έχει γίνει. Σκαρφαλώνουμε, πατάμε βαλίτσες και προσπαθούμε να βγούμε. Υπήρχε φωτιά. Είπα "εγώ ζωντανός εδώ δεν καίγομαι". Θυμάμαι τον Τάσο να πηδάει πρώτος. Προσπαθούσα να πείσω δύο κοπέλες να πηδήξουν. Όπως πήδηξα στα συντρίμμια θυμάμαι τον Τάσο να φωνάζει. Υπήρχαν τραυματίες. Μου είπε να πάω κοντά στην φωτιά που υπήρχε ένα κορίτσι. Πήγα και τράβηξα μια κοπέλα από τη φωτιά, ήταν καμένη, την άφησα δίπλα από τον Ρομπέρτο. Ήταν η Ανυσία, το έψαξα πολλές μέρες να βρω αν σώθηκε, το μόνο που μου είχε πει τότε ήταν βοήθεια. Κάποιος μου είπε "δεν έχεις δει πώς είσαι φύγε από εδώ", γιατί ήμουν μέσα στα αίματα και με σπασμένα γυαλιά. Την αφήνω πιο δίπλα. Όταν την άφησα ήταν λιπόθυμη», αναφέρει.



Στο δικαστήριο περίγραψε και την κατάσταση του μετά την τραγωδία. «Προφανώς δεν έχω μπει σε τρένο και δεν θέλω να ακούω τον ήχο του συρμού να περνά. Έχει μείνει ένας φόβος διαρκής που δε νομίζω να ξεπεραστεί ποτέ. Οι γονείς μου είναι πολύ ταραγμένοι από αυτό το γεγονός, σα να το βίωναν αυτοί. Αυτό που με βαραίνει είναι ότι δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε κι άλλο κόσμο, όπως αποδείχθηκε δεν είχαμε τη δυνατότητα γιατί δεν ήμασταν καλά», κατέληξε.



Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας ζήσουν ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής να κατηγορηθεί για κακούργημα λέγοντας πως γνώριζε καλά για την κακή κατάσταση του σιδηροδρόμου. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με την κατάθεση και άλλων μαρτύρων. Η εισαγγελέας θα ανακοινώσει την απόφαση της για τα 250 οστά που δεν έχουν ταυτοποιηθεί στην συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου.