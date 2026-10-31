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Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 89-63: Ερυθρόλευκο το αιώνιο ντέρμπι στην Allwyn WBL 1, βίντεο
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 89-63: Ερυθρόλευκο το αιώνιο ντέρμπι στην Allwyn WBL 1, βίντεο
Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ Γυναικών
Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, αφού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 89-63 στο κλειστό των Καμινιών, σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα!
Οι «ερυθρόλευκες» ήταν καλύτερες στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, διατηρώντας τις διψήφιες διαφορές και κατάφεραν να φτάσουν άνετα προς τη νίκη.
Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό η Φάνκαμ με 24 πόντους. Πιο συγκεντρωμένος ήταν ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και μπόρεσε να πάρει προβάδισμα (11-2, 4'), αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων του.
Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνά του στη συνέχεια και μπόρεσε να μειώσει, ωστόσο οι γηπεδούχες είχαν άμεση απάντηση και έστειλαν τη διαφορά στους 12 πόντους (22-11, 10΄).
Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, διατηρώντας το διψήφιο προβάδισμα (28-18).
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, πραγματοποίησε επιμέρους σερί (8-2) και μείωσε στους τέσσερις (30-26, 16΄), όμως και πάλι ο Ολυμπιακός μπόρεσε να αυξήσει την απόσταση του σκορ, με την Εβόντο να σκοράρει (37-29, 19'). Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε εκ νέου να μειώσει, στέλνοντας τη διαφορά στους τρεις (38-35, 20΄), στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Μετά την ανάπαυλα, οι «ερυθρόλευκες» μέσω των καλών αμυνών που έβγαζαν, βρήκαν ρυθμό και στην επίθεσή τους, αυξάνοντας και πάλι την απόσταση του σκορ (48-37, 25').
Στη συνέχεια κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έκανε προσπάθεια να επιστρέψει στο ματς, η ομάδα του Ενζόγια, είχε απάντηση και διατηρούσε το διψήφιο προβάδισμα με το μέρος του, ενώ λίγο αργότερα η Κολλάτου, διαμόρφωσε το 57-42 (29').
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός είχε το πάνω... χέρι στην αναμέτρηση και μπόρεσε να... εκτοξεύσει τη διαφορά στους 20 πόντους (76-56, 35'), κάνοντας το φινάλε διαδικαστικού χαρακτήρα.
Τα δεκάλεπτα: 22-11, 38-35, 60-46, 89-63.
Οι «ερυθρόλευκες» ήταν καλύτερες στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, διατηρώντας τις διψήφιες διαφορές και κατάφεραν να φτάσουν άνετα προς τη νίκη.
Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό η Φάνκαμ με 24 πόντους. Πιο συγκεντρωμένος ήταν ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και μπόρεσε να πάρει προβάδισμα (11-2, 4'), αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων του.
Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνά του στη συνέχεια και μπόρεσε να μειώσει, ωστόσο οι γηπεδούχες είχαν άμεση απάντηση και έστειλαν τη διαφορά στους 12 πόντους (22-11, 10΄).
Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, διατηρώντας το διψήφιο προβάδισμα (28-18).
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, πραγματοποίησε επιμέρους σερί (8-2) και μείωσε στους τέσσερις (30-26, 16΄), όμως και πάλι ο Ολυμπιακός μπόρεσε να αυξήσει την απόσταση του σκορ, με την Εβόντο να σκοράρει (37-29, 19'). Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε εκ νέου να μειώσει, στέλνοντας τη διαφορά στους τρεις (38-35, 20΄), στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Μετά την ανάπαυλα, οι «ερυθρόλευκες» μέσω των καλών αμυνών που έβγαζαν, βρήκαν ρυθμό και στην επίθεσή τους, αυξάνοντας και πάλι την απόσταση του σκορ (48-37, 25').
Στη συνέχεια κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έκανε προσπάθεια να επιστρέψει στο ματς, η ομάδα του Ενζόγια, είχε απάντηση και διατηρούσε το διψήφιο προβάδισμα με το μέρος του, ενώ λίγο αργότερα η Κολλάτου, διαμόρφωσε το 57-42 (29').
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός είχε το πάνω... χέρι στην αναμέτρηση και μπόρεσε να... εκτοξεύσει τη διαφορά στους 20 πόντους (76-56, 35'), κάνοντας το φινάλε διαδικαστικού χαρακτήρα.
Τα δεκάλεπτα: 22-11, 38-35, 60-46, 89-63.
πηγή: gazzetta.gr
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