Ολυμπιακός: Τα διλήμματα του Αλγκουαθίλ για την 11άδα με Κηφισιά

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που σχεδόν πάντα κάνει δοκιμές πριν από τους αγώνες δείχνει να το σκέφτεται λίγο παραπάνω για κάποιες θέσεις για το Κηφισιά - Ολυμπιακός