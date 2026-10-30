Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Παναθηναϊκός ευχήθηκαν περαστικά στον Μοντέρο: «Γίνε σύντομα καλά»

Panathinaikos BC AKTOR extends its best wishes to Jean Montero for a speedy and full recovery. We wish you strength during this time and hope to see you back on the court as soon as possible. 🙏 #paobcaktor — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 30, 2026

Ο Γιαν Μοντέρο του Ολυμπιακού είναι ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν καθώς υπέστη ρήξη μυνίσκου.Μετά το χειρουργείο που έκανε, διαπιστώθηκε το μέγεθος της ζημιάς (6 μήνες εκτός δράσης) και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι ο Δομινικανός άσος θα μείνει εκτός παρκέ για έξι μήνες.Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο άκουσμα της είδησης, έστειλε ένα μήνυμα στήριξης στον σταρ των Πειραιωτών, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram.«Γίνε σύντομα καλά», έγραψε.«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τις θερμότερες ευχές της στον Γιαν Μοντέρο για ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Σου ευχόμαστε δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και ελπίζουμε να σε δούμε πίσω στα γήπεδα το συντομότερο δυνατό».