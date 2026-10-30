Πιστιόλης: «Η Ελλάδα είναι ξανά κορυφαίος προορισμός για τους καλύτερους ξένους στην Ευρώπη, υπερπλήρης ο Ολυμπιακός»

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Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ανδρέας Πιστιόλης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show», όπου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, τους «αιώνιους», την άνθηση των ομάδων στη χώρα μας, ενώ μοιράστηκε μία ανάμνηση από την περίοδο συνεργασίας του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.«Δεν ξέρω αν πρέπει να στεναχωριόμαστε με αυτό που γίνεται ή με αυτά που γίνονταν μέχρι τώρα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι αυτονόητο, το θέμα είναι πως φτάσαμε μέχρι και εδώ, εκεί πρέπει να εστιάσουμε» η τοποθέτηση για όσα έχουν κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ.«Στην ΤΣΣΚΑ κρατάμε έτοιμη την ομάδα για να ξαναμπεί στην Euroleague» το σχόλιό του για πιθανή επιστροφή της ρωσικής ομάδας στη διοργάνωση.«Δεν είναι ξεκάθαρο το πλάνο του ΝΒΑ, είναι λίγο "βλέποντας και κάνοντας"» είπε για την πιθανή συνεργασίας Euroleague - NBA.«Η μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, είναι όλες οι άλλες ομάδες που ανεβαίνουν, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η άνοδος σε επενδύσεις, σε ανταγωνιστικότητα και σε παίκτες που προσελκύουμε. Ξαναζούμε η Ελλάδα να είναι κορυφαίος προορισμός για τους καλύτερους ξένους στην Ευρώπη» τόνισε.«Το θέμα δεν είναι ο Ναν ως παίκτης, αλλά οι συνθήκες με τις οποίες μπήκε στην ομάδα» το σχόλιό του για την εικόνα του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού, αναφέροντας πως είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της ομάδας.«Ο Ολυμπιακός έχει την ίδια ποιότητα που πάντα σαν ομάδα τα τελευταία χρόνια, είναι μία υπερπλήρης ομάδα» το σχόλιό του για τους «ερυθρόλευκους».Δείτε όσα είπε ο Ανδρέας Πιστιόλης στην εκπομπή «The Basketball Show» με τους Χαράλαμπο Σαραντινάκη, Δημήτρη Μαυροειδή και Κώστα Σωτηρίου.