Φασούλας: «Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε ότι ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες», δείτε βίντεο
Φασούλας: «Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε ότι ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες», δείτε βίντεο
Νέες δηλώσεις έκανε ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ
Στο επίκεντρο της συζήτησης για τις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης βρέθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και τις σχέσεις της με τους Έλληνες διαιτητές.
Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, που έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ στις επόμενες εκλογές, μίλησε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με διαιτητές, τις οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πραγματοποιούν πρόσωπα που συνδέονται με την Ομοσπονδία.
Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.
Ο Παναγιώτης Φασούλας υποστήριξε ότι διαιτητές δέχονται τηλεφωνήματα, κατά τα οποία φέρεται να τους μεταφέρεται πως ο Βαγγέλης Λιόλιος θα επιστρέψει σύντομα και πως η κατάσταση στην Ομοσπονδία θα συνεχιστεί όπως πριν.
Συγκεκριμένα ανέφερε: ««Ήμουν σαφής γιατί αποχώρησα από τα ΔΣ, δεν μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τσίρκο. Αυτά που έγιναν είναι ανήκουστα. Το ποιος είναι άνθρωπος το δείχνουν οι πράξεις του. Γίνανε ηλεκτρονικά ( οι εκλογές) σε ένα σώμα 700, 750 ή και 650, όπου όπως λέει η δικογραφία είχαν ήδη δημιουργήσει ένα στρατό διαιτητών. Όπως έχουν και τώρα δηλαδή. Πρέπει να σας πω οτι παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί". Οι διαιτητές γυρνούσαν την Ελλάδα και έλεγαν στα σωματεία "ή θα μας δώσεις τους κωδικούς σου για να ψηφίσεις κάποιος άλλος για σένα ή θα καταστραφείς την επόμενη εκλογική περίοδο". Ηλεκτρονικές εκλογές δεν υπάρχουν. Τι θα γίνει με τα λεφτά που οφείλονται στους εργαζόμενους στις Ενώσεις και την Ομοσπονδία. Αυτοί ασκούσαν διοίκηση χωρίς να πληρώνουν τους εργαζόμενους; Η σημερινή διοίκηση είναι συνέχεια του Λιόλιου. Είναι οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, σαν να τους έβαλε ένα χέρι».
Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, που έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ στις επόμενες εκλογές, μίλησε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με διαιτητές, τις οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πραγματοποιούν πρόσωπα που συνδέονται με την Ομοσπονδία.
Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.
Ο Παναγιώτης Φασούλας υποστήριξε ότι διαιτητές δέχονται τηλεφωνήματα, κατά τα οποία φέρεται να τους μεταφέρεται πως ο Βαγγέλης Λιόλιος θα επιστρέψει σύντομα και πως η κατάσταση στην Ομοσπονδία θα συνεχιστεί όπως πριν.
Συγκεκριμένα ανέφερε: ««Ήμουν σαφής γιατί αποχώρησα από τα ΔΣ, δεν μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τσίρκο. Αυτά που έγιναν είναι ανήκουστα. Το ποιος είναι άνθρωπος το δείχνουν οι πράξεις του. Γίνανε ηλεκτρονικά ( οι εκλογές) σε ένα σώμα 700, 750 ή και 650, όπου όπως λέει η δικογραφία είχαν ήδη δημιουργήσει ένα στρατό διαιτητών. Όπως έχουν και τώρα δηλαδή. Πρέπει να σας πω οτι παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί". Οι διαιτητές γυρνούσαν την Ελλάδα και έλεγαν στα σωματεία "ή θα μας δώσεις τους κωδικούς σου για να ψηφίσεις κάποιος άλλος για σένα ή θα καταστραφείς την επόμενη εκλογική περίοδο". Ηλεκτρονικές εκλογές δεν υπάρχουν. Τι θα γίνει με τα λεφτά που οφείλονται στους εργαζόμενους στις Ενώσεις και την Ομοσπονδία. Αυτοί ασκούσαν διοίκηση χωρίς να πληρώνουν τους εργαζόμενους; Η σημερινή διοίκηση είναι συνέχεια του Λιόλιου. Είναι οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, σαν να τους έβαλε ένα χέρι».
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