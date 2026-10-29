Φασούλας: Ενεργούμενα του Λιόλιου στη σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ, αναρωτιέμαι αν ο κ. Παπανικολάου είναι συνένοχος ή βλαξ
Φασούλας: Ενεργούμενα του Λιόλιου στη σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ, αναρωτιέμαι αν ο κ. Παπανικολάου είναι συνένοχος ή βλαξ
Ο Παναγιώτης Φασούλας χαρακτήρισε «ψέμα» ότι «η Εθνική Ομάδα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της αν προχωρήσει η διοίκηση πρωτοδικείου»
Δριμεία κριτική στον Άγγελο Παπανικολάου και τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου λόγω της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ, άσκησε ο Παναγιώτης Φασούλας κάνοντας λόγο για «ενεργούμενα του κ. Λιόλιου».
«Με πληροφόρησαν ότι ένας λεγόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας βγήκε στην ΕΡΤ και μιλούσε περί τοξικότητας και ενότητας στο μπάσκετ. Βλέπω το αφήγημα δεν έχει αλλάξει από το αφεντικό του» είπε αρχικά ο κ. Φασούλας μιλώντας στην ΕΡΤ ενώ απευθυνόμενος στον υπουργό Αθλητισμού και την υπουργό Παιδείας είπε «η νέα διοίκηση της ΕΟΚ ξεκινάει με ένα καταφανές ψεύδος, ότι η Εθνική Ομάδα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της αν προχωρήσει η διοίκηση πρωτοδικείου». Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Φασούλα η διοίκηση πρωτοδικείου αναλαμβάνει όλες τις διαχειριστικές δαπάνες.
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας ισχυρίστηκε, επίσης, ότι «η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου», ενώ αποκάλυψε ότι «διάφορα σωματεία μου μεταφέρουν ότι τους λένε πως όλο το σύστημα θα είναι σε λίγες μέρες και πάλι έξω».
«Το ερώτημα είναι εάν ο κύριος αυτός είναι συνένοχος ή βλαξ. Τα ίδια ενεργούμενα του κ. Λιόλιου λειτουργούν ως σημερινή διοίκηση Αυτοί τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, βρήκαμε 200 ψηφοδέλτια με 12 πανομοιότυπους σταυρούς έκαστο. Εγώ διάλογο με αχυρανθρώπους δεν κάνω. Ήταν συνένοχοι ή δεν είχαν ιδέα που βρίσκονταν; Αν δεν γνώριζαν δεν έχουν θέση στην ομοσπονδία, αν γνώριζαν ακόμα περισσότερο» συνέχισε ο Παναγιώτης Φασούλας.
Ο Παναγιώτης Φασούλας απάντησε, τέλος, ότι «βεβαίως και το σκέφτομαι να είμαι υποψήφιος, δεν έχω καμία πρεμούρα όμως να είμαι πρόεδρος».
«Με πληροφόρησαν ότι ένας λεγόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας βγήκε στην ΕΡΤ και μιλούσε περί τοξικότητας και ενότητας στο μπάσκετ. Βλέπω το αφήγημα δεν έχει αλλάξει από το αφεντικό του» είπε αρχικά ο κ. Φασούλας μιλώντας στην ΕΡΤ ενώ απευθυνόμενος στον υπουργό Αθλητισμού και την υπουργό Παιδείας είπε «η νέα διοίκηση της ΕΟΚ ξεκινάει με ένα καταφανές ψεύδος, ότι η Εθνική Ομάδα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της αν προχωρήσει η διοίκηση πρωτοδικείου». Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Φασούλα η διοίκηση πρωτοδικείου αναλαμβάνει όλες τις διαχειριστικές δαπάνες.
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας ισχυρίστηκε, επίσης, ότι «η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου», ενώ αποκάλυψε ότι «διάφορα σωματεία μου μεταφέρουν ότι τους λένε πως όλο το σύστημα θα είναι σε λίγες μέρες και πάλι έξω».
«Το ερώτημα είναι εάν ο κύριος αυτός είναι συνένοχος ή βλαξ. Τα ίδια ενεργούμενα του κ. Λιόλιου λειτουργούν ως σημερινή διοίκηση Αυτοί τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, βρήκαμε 200 ψηφοδέλτια με 12 πανομοιότυπους σταυρούς έκαστο. Εγώ διάλογο με αχυρανθρώπους δεν κάνω. Ήταν συνένοχοι ή δεν είχαν ιδέα που βρίσκονταν; Αν δεν γνώριζαν δεν έχουν θέση στην ομοσπονδία, αν γνώριζαν ακόμα περισσότερο» συνέχισε ο Παναγιώτης Φασούλας.
Ο Παναγιώτης Φασούλας απάντησε, τέλος, ότι «βεβαίως και το σκέφτομαι να είμαι υποψήφιος, δεν έχω καμία πρεμούρα όμως να είμαι πρόεδρος».
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