Βίντεο: Βρέθηκε ο σωσίας του Γιαμάλ και είναι κρεοπώλης στην Κολομβία
SPORTS
Λαμίν Γιαμάλ Κρεοπώλης Κολομβία Μπαρτσελόνα

Βίντεο: Βρέθηκε ο σωσίας του Γιαμάλ και είναι κρεοπώλης στην Κολομβία

Ένας υπάλληλος σε κρεοπωλείο στην Κολομβία έχει γίνει viral λόγω της εκπληκτικής ομοιότητάς του με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα

Βίντεο: Βρέθηκε ο σωσίας του Γιαμάλ και είναι κρεοπώλης στην Κολομβία
Τον γύρο των social media κάνει ένας κρεοπώλης από την Κολομβία, ο οποίος έχει γίνει viral εξαιτίας της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα.

Bίντεο που δημοσιεύτηκε από το «Canal 6 Colombia» έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο, καθώς ο άνδρας εμφανίζεται να εργάζεται κανονικά στο κρεοπωλείο του, με αρκετούς να παρατηρούν την ομοιότητά του με τον νεαρό Ισπανό διεθνή.

Μάλιστα ο άνθρωπος που τον καταγράφει στο βίντεο ακούγεται να τον ρωτάει για το clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Οι εικόνες δεν άργησαν να διαδοθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να σχολιάζουν τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο ανδρών. Η ομοιότητα ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή και να μετατρέψει μια συνηθισμένη στιγμή της καθημερινότητας σε διαδικτυακή επιτυχία.


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