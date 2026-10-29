Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Πρόεδρος ΕΟΚ: Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ και θα τους κρίνει η δικαιοσύνη, η διοίκηση πρωτοδικείου θα οδηγούσε σε χάος
Πρόεδρος ΕΟΚ: Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ και θα τους κρίνει η δικαιοσύνη, η διοίκηση πρωτοδικείου θα οδηγούσε σε χάος
«Σε περίπτωση που γινόταν η προσφυγή στο πρωτοδικείο, για 45 ημέρες δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική Ομοσπονδία» είπε ο Άγγελος Παπανικολάου
«Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ, αλλά και τους Έλληνες που έχουν μεγάλη αγάπη για αυτό και θα τους κρίνει η δικαιοσύνη» δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος επελέγη ως αντικαταστάτης του Βαγγέλη Λιόλιου μέχρι τις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου.
«Εμείς αναλάβαμε με διάθεση ευθύνης να κρατήσουμε το μπάσκετ ζωντανό με μια θεσμική σταθερότητα και να οδηγήσουμε την ΕΟΚ, σε συνεργασία με το υπουργείο Αθλητισμού, στις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν διά ζώσης στις 20 Δεκεμβρίου» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Παπανικολάου, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε την αρωγή του υπουργείου, γιατί υπάρχει αναστολή της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καθολική συμμετοχή και έκφραση των σωματείων».
Απαντώντας, δε, στις κατηγορίες ότι έπρεπε να οριστεί προσωρινή διοίκηση πρωτοδικείου και να οδηγήσει την Ομοσπονδία σε εκλογές, ο κ. Παπανικολάου απάντησε «η προσωρινή διοίκηση που προέρχεται από παραίτηση των μελών του ΔΣ, θα οδηγήσει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και χάους».
«Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, παρά τις καταστάσεις αυτές, έγιναν απρόσκοπτα 700 αγώνες, 100 αγώνες σε εθνικά πρωταθλήματα και της GBL και των εθνικών πρωταθλημάτων, αλλά και 600 αγώνες σε τοπικά πρωταθλήματα και ενώσεις που αφορούν και μικρές ηλικίες. Σε περίπτωση που γινόταν η προσφυγή στο πρωτοδικείο, για 45 ημέρες δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική Ομοσπονδία», συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.
Πρόσθεσε ότι με την προσωρινή διοίκηση «είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεσμικά σωστό όσον αφορά και με τη FIBA, αλλά και με τη χρηματοδότηση των ενώσεων», δίνοντας το παράδειγμα της Εθνικής, η οποία για να ταξιδέψει, όπως είπε, πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικές εκκρεμότητες.
Σχετικά με το αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου, απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να πάμε ενωμένοι και να οδηγήσουμε το ελληνικό μπάσκετ στην επόμενη υγιή εποχή. Δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη και καμία άλλη προτεραιότητα».
Αναφερόμενος, τέλος, στην υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα, είπε «με τον κ. Φασούλα ήμασταν αντίπαλοι το 2021. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει. Απλά αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στη συμμετοχή μας και τη δραστηριοποίηση μας», ενώ πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο είναι να μην καλλιεργούμε ένα τοξικό περιβάλλον».
«Εμείς αναλάβαμε με διάθεση ευθύνης να κρατήσουμε το μπάσκετ ζωντανό με μια θεσμική σταθερότητα και να οδηγήσουμε την ΕΟΚ, σε συνεργασία με το υπουργείο Αθλητισμού, στις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν διά ζώσης στις 20 Δεκεμβρίου» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Παπανικολάου, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε την αρωγή του υπουργείου, γιατί υπάρχει αναστολή της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καθολική συμμετοχή και έκφραση των σωματείων».
Απαντώντας, δε, στις κατηγορίες ότι έπρεπε να οριστεί προσωρινή διοίκηση πρωτοδικείου και να οδηγήσει την Ομοσπονδία σε εκλογές, ο κ. Παπανικολάου απάντησε «η προσωρινή διοίκηση που προέρχεται από παραίτηση των μελών του ΔΣ, θα οδηγήσει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και χάους».
«Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, παρά τις καταστάσεις αυτές, έγιναν απρόσκοπτα 700 αγώνες, 100 αγώνες σε εθνικά πρωταθλήματα και της GBL και των εθνικών πρωταθλημάτων, αλλά και 600 αγώνες σε τοπικά πρωταθλήματα και ενώσεις που αφορούν και μικρές ηλικίες. Σε περίπτωση που γινόταν η προσφυγή στο πρωτοδικείο, για 45 ημέρες δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική Ομοσπονδία», συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.
Πρόσθεσε ότι με την προσωρινή διοίκηση «είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεσμικά σωστό όσον αφορά και με τη FIBA, αλλά και με τη χρηματοδότηση των ενώσεων», δίνοντας το παράδειγμα της Εθνικής, η οποία για να ταξιδέψει, όπως είπε, πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικές εκκρεμότητες.
Σχετικά με το αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου, απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να πάμε ενωμένοι και να οδηγήσουμε το ελληνικό μπάσκετ στην επόμενη υγιή εποχή. Δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη και καμία άλλη προτεραιότητα».
Αναφερόμενος, τέλος, στην υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα, είπε «με τον κ. Φασούλα ήμασταν αντίπαλοι το 2021. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει. Απλά αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στη συμμετοχή μας και τη δραστηριοποίηση μας», ενώ πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο είναι να μην καλλιεργούμε ένα τοξικό περιβάλλον».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα