Euroleague: Μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη, θρίαμβος της Χάποελ και ανατροπή της Βιλερμπάν, δείτε βίντεο
Euroleague: Μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη, θρίαμβος της Χάποελ και ανατροπή της Βιλερμπάν, δείτε βίντεο
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 81-73 την Μπεσίκτας - «Πάρτι» της Χαποέλ, 118-88 την Εφές - Νίκη με ανατροπή η Βιλερμπάν, 82-75 την Παρτιζάν - Πέρασε με 91-74 από την Μπολόνια η Ζαλγκίρις
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 81-73 επί της Μπεσίκτας πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη, παρά τις σημαντικές απουσίες του, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 6-2 μετά την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Την ίδια ώρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ διέλυσε την Αναντολού Εφές με 118-88 και έφτασε επίσης τις έξι νίκες, η Βιλερμπάν ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στην Παρτιζάν (82-75), ενώ η Ζαλγκίρις πέρασε με 91-74 από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε μόνος πρώτος με ρεκόρ 7-1, έχοντας πίσω του τέσσερις ομάδες στο 6-2, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός.
Με σημαντικά προβλήματα στη σύνθεσή του, αλλά και αποφασιστικότητα στα κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει νικητής από την έδρα της Μπεσίκτας, επικρατώντας 81-73 για την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν χωρίς τους Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Μοντέρο, καθώς και τον Ντόρσεϊ, ο οποίος τελεί υπό καθεστώς σιωπηρής τιμωρίας. Παρ' όλα αυτά, έδειξαν χαρακτήρα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη έδρα και πανηγύρισαν το έκτο τους θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.
Κορυφαίοι για την ομάδα του Πειραιά ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους, ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Ντόντα Χολ με 14 πόντους.
Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του Τάισον Γουόρντ, που σημείωσε 13 πόντους, αλλά και του Εντζάι, ο οποίος πρόσθεσε 7.
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε 25-23 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ στο ημίχρονο είχε αυξήσει τη διαφορά στους έξι πόντους (42-36).
Η Μπεσίκτας επιχείρησε να ανατρέψει την κατάσταση και πλησίασε στο 61-58 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, διατηρώντας την πίεση στους φιλοξενούμενους και στην τελευταία περίοδο.
Ωστόσο, οι παίκτες του Ολυμπιακού διατήρησαν την ψυχραιμία τους στο φινάλε, άντεξαν στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και εξασφάλισαν μια σημαντική νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 6-2.
Την ίδια ώρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ διέλυσε την Αναντολού Εφές με 118-88 και έφτασε επίσης τις έξι νίκες, η Βιλερμπάν ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στην Παρτιζάν (82-75), ενώ η Ζαλγκίρις πέρασε με 91-74 από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε μόνος πρώτος με ρεκόρ 7-1, έχοντας πίσω του τέσσερις ομάδες στο 6-2, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός: Νίκη χαρακτήρα στην Κωνσταντινούπολη παρά τις απουσίες
Με σημαντικά προβλήματα στη σύνθεσή του, αλλά και αποφασιστικότητα στα κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει νικητής από την έδρα της Μπεσίκτας, επικρατώντας 81-73 για την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν χωρίς τους Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Μοντέρο, καθώς και τον Ντόρσεϊ, ο οποίος τελεί υπό καθεστώς σιωπηρής τιμωρίας. Παρ' όλα αυτά, έδειξαν χαρακτήρα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη έδρα και πανηγύρισαν το έκτο τους θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.
Κορυφαίοι για την ομάδα του Πειραιά ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους, ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Ντόντα Χολ με 14 πόντους.
Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του Τάισον Γουόρντ, που σημείωσε 13 πόντους, αλλά και του Εντζάι, ο οποίος πρόσθεσε 7.
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε 25-23 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ στο ημίχρονο είχε αυξήσει τη διαφορά στους έξι πόντους (42-36).
Η Μπεσίκτας επιχείρησε να ανατρέψει την κατάσταση και πλησίασε στο 61-58 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, διατηρώντας την πίεση στους φιλοξενούμενους και στην τελευταία περίοδο.
Ωστόσο, οι παίκτες του Ολυμπιακού διατήρησαν την ψυχραιμία τους στο φινάλε, άντεξαν στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και εξασφάλισαν μια σημαντική νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 6-2.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81.
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία συνέτριψε την Αναντολού Εφές με 118-88 στη Βουλγαρία και ανέβηκε επίσης στο 6-2.
Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Μπότεβγκραντ, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η ισραηλινή ομάδα, με τη Χάποελ να κυριαρχεί από νωρίς και να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στους Τούρκους.
Με πρωταγωνιστές τους Οτούρου, Μπλέικνι και Μπράιαντ, η ομάδα του Ιτούδη επέβαλε τον ρυθμό της και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 27-21.
Στη δεύτερη περίοδο η διαφορά εκτοξεύθηκε, με το σκορ του ημιχρόνου να φτάνει στο 63-41, ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου η Χάποελ είχε ήδη εξασφαλίσει προβάδισμα 31 πόντων (90-59).
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 35 πόντους με 8/9 τρίποντα. Ο Μπράιαντ μοίρασε 12 ασίστ και πέτυχε 16 πόντους, ενώ ο Οτούρου κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, έχοντας 9/12 δίποντα και 5 ριμπάουντ.
Με τη νίκη αυτή, η Χάποελ προστέθηκε στο γκρουπ των τεσσάρων ομάδων που βρίσκονται στο 6-2, μία νίκη πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
Τα δεκάλεπτα: 27-21, 63-41, 90-59, 118-88.
Μια ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Παρτιζάν πραγματοποίησε η Βιλερμπάν, η οποία επικράτησε 82-75 στη Λιόν και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση.
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 22-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και 36-32 στο ημίχρονο, όμως η Παρτιζάν πέρασε μπροστά με 59-56 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Οι Σέρβοι έδειχναν να ελέγχουν την αναμέτρηση όταν, στο 36ο λεπτό, προηγήθηκαν 73-65.
Από εκείνο το σημείο, όμως, υπέστησαν πλήρη επιθετική καθίζηση. Η Βιλερμπάν εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία τους να σκοράρουν και με αναπάντητο σερί 15-0 μετέτρεψε το 65-73 σε 80-73, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 82-75.
Κορυφαίοι για τη γαλλική ομάδα ήταν ο Γουότερς με 14 πόντους και 7 ασίστ, ο Μιλς με 14 πόντους και ο Κράουντερ με 13.
Για την Παρτιζάν, ο Κεβάριους Χέις είχε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Βιλερμπάν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-5, ενώ η Παρτιζάν υποχώρησε στο 4-4.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 36-32, 56-59, 82-75.
Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία επικράτησε 91-74 της Βίρτους Μπολόνια, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 4-4 και φέρνοντας την ιταλική ομάδα στην ίδια επίδοση.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν 22-14 στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως οι Λιθουανοί αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35.
Στο 22ο λεπτό η αναμέτρηση παρέμενε ανοιχτή, με τη διαφορά στον έναν πόντο (38-39). Από εκείνο το σημείο, ωστόσο, η Ζαλγκίρις ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, άρχισε να απομακρύνεται στο σκορ και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 65-53.
Η διαφορά έφτασε στους 15 πόντους στο 32ο λεπτό (68-53), με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και να φτάνουν άνετα στο 91-74.
Πρώτος σκόρερ της Ζαλγκίρις ήταν ο Βαλανσιούνας με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν ο Μπράουν με 14 πόντους, ο Σλίβα με 13, ο Γκριγκόνις με 12 και ο Τουμπέλις με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Για τη Βίρτους, ο Άλστον ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 22-14, 35-37, 53-65, 74-91.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 80-75
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία) 93-99
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 84-88
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-78
Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 86-78
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 86-104
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου
Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 73-81
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 118-88
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 82-75
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκ. Κάουνας (Λιθουανία) 74-91
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-1
Βαλένθια 6-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
Φενέρμπαχτσε 6-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-2
Ρεάλ Μαδρίτης 5-3
Ερυθρός Αστέρας 5-3
Μπαρτσελόνα 5-3
Ντουμπάι 5-3
Ζαλγκίρις Κάουνας 4-4
Βίρτους Μπολόνια 4-4
Παρτιζάν 4-4
Αναντολού Εφές 3-5
Μπεσίκτας 3-5
Βιλερμπάν 3-5
Μπάγερν Μονάχου 2-6
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
Παρί 2-6
Αρμάνι Μιλάνο 1-7
Μπασκόνια 1-7
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
21:05 Μακάμπι - Παρί
21:45 Ρεάλ - Φενέρ
30/10
18:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ
19:30 Εφές - Παναθηναϊκός
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι
21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας
21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Χάποελ Τελ Αβίβ: «Πάρτι» με 118-88 απέναντι στην Εφές και 35 πόντους του Μπλέικνι
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία συνέτριψε την Αναντολού Εφές με 118-88 στη Βουλγαρία και ανέβηκε επίσης στο 6-2.
Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Μπότεβγκραντ, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η ισραηλινή ομάδα, με τη Χάποελ να κυριαρχεί από νωρίς και να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στους Τούρκους.
Με πρωταγωνιστές τους Οτούρου, Μπλέικνι και Μπράιαντ, η ομάδα του Ιτούδη επέβαλε τον ρυθμό της και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 27-21.
Στη δεύτερη περίοδο η διαφορά εκτοξεύθηκε, με το σκορ του ημιχρόνου να φτάνει στο 63-41, ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου η Χάποελ είχε ήδη εξασφαλίσει προβάδισμα 31 πόντων (90-59).
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 35 πόντους με 8/9 τρίποντα. Ο Μπράιαντ μοίρασε 12 ασίστ και πέτυχε 16 πόντους, ενώ ο Οτούρου κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, έχοντας 9/12 δίποντα και 5 ριμπάουντ.
Με τη νίκη αυτή, η Χάποελ προστέθηκε στο γκρουπ των τεσσάρων ομάδων που βρίσκονται στο 6-2, μία νίκη πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
Τα δεκάλεπτα: 27-21, 63-41, 90-59, 118-88.
Βιλερμπάν: Ανατροπή με σερί 15-0 και νίκη επί της Παρτιζάν
Μια ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Παρτιζάν πραγματοποίησε η Βιλερμπάν, η οποία επικράτησε 82-75 στη Λιόν και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση.
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 22-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και 36-32 στο ημίχρονο, όμως η Παρτιζάν πέρασε μπροστά με 59-56 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Οι Σέρβοι έδειχναν να ελέγχουν την αναμέτρηση όταν, στο 36ο λεπτό, προηγήθηκαν 73-65.
Από εκείνο το σημείο, όμως, υπέστησαν πλήρη επιθετική καθίζηση. Η Βιλερμπάν εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία τους να σκοράρουν και με αναπάντητο σερί 15-0 μετέτρεψε το 65-73 σε 80-73, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 82-75.
Κορυφαίοι για τη γαλλική ομάδα ήταν ο Γουότερς με 14 πόντους και 7 ασίστ, ο Μιλς με 14 πόντους και ο Κράουντερ με 13.
Για την Παρτιζάν, ο Κεβάριους Χέις είχε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Βιλερμπάν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-5, ενώ η Παρτιζάν υποχώρησε στο 4-4.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 36-32, 56-59, 82-75.
Ζαλγκίρις: Πέρασε με 91-74 από την Μπολόνια και έφτασε στο 4-4
Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία επικράτησε 91-74 της Βίρτους Μπολόνια, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 4-4 και φέρνοντας την ιταλική ομάδα στην ίδια επίδοση.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν 22-14 στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως οι Λιθουανοί αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35.
Στο 22ο λεπτό η αναμέτρηση παρέμενε ανοιχτή, με τη διαφορά στον έναν πόντο (38-39). Από εκείνο το σημείο, ωστόσο, η Ζαλγκίρις ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, άρχισε να απομακρύνεται στο σκορ και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 65-53.
Η διαφορά έφτασε στους 15 πόντους στο 32ο λεπτό (68-53), με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και να φτάνουν άνετα στο 91-74.
Πρώτος σκόρερ της Ζαλγκίρις ήταν ο Βαλανσιούνας με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν ο Μπράουν με 14 πόντους, ο Σλίβα με 13, ο Γκριγκόνις με 12 και ο Τουμπέλις με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Για τη Βίρτους, ο Άλστον ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 22-14, 35-37, 53-65, 74-91.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Euroleague:Τρίτη, 27 Οκτωβρίου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 80-75
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία) 93-99
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 84-88
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-78
Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 86-78
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 86-104
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου
Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 73-81
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 118-88
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 82-75
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκ. Κάουνας (Λιθουανία) 74-91
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-1
Βαλένθια 6-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
Φενέρμπαχτσε 6-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-2
Ρεάλ Μαδρίτης 5-3
Ερυθρός Αστέρας 5-3
Μπαρτσελόνα 5-3
Ντουμπάι 5-3
Ζαλγκίρις Κάουνας 4-4
Βίρτους Μπολόνια 4-4
Παρτιζάν 4-4
Αναντολού Εφές 3-5
Μπεσίκτας 3-5
Βιλερμπάν 3-5
Μπάγερν Μονάχου 2-6
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
Παρί 2-6
Αρμάνι Μιλάνο 1-7
Μπασκόνια 1-7
Επόμενη αγωνιστική29/10
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
21:05 Μακάμπι - Παρί
21:45 Ρεάλ - Φενέρ
30/10
18:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ
19:30 Εφές - Παναθηναϊκός
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι
21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας
21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
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