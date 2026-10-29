Euroleague: Μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη, θρίαμβος της Χάποελ και ανατροπή της Βιλερμπάν, δείτε βίντεο

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Πάρτι» με 118-88 απέναντι στην Εφές και 35 πόντους του Μπλέικνι

Βιλερμπάν: Ανατροπή με σερί 15-0 και νίκη επί της Παρτιζάν

Ζαλγκίρις: Πέρασε με 91-74 από την Μπολόνια και έφτασε στο 4-4

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Επόμενη αγωνιστική

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81.Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία συνέτριψε την Αναντολού Εφές με 118-88 στη Βουλγαρία και ανέβηκε επίσης στο 6-2.Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Μπότεβγκραντ, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η ισραηλινή ομάδα, με τη Χάποελ να κυριαρχεί από νωρίς και να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στους Τούρκους.Με πρωταγωνιστές τους Οτούρου, Μπλέικνι και Μπράιαντ, η ομάδα του Ιτούδη επέβαλε τον ρυθμό της και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 27-21.Στη δεύτερη περίοδο η διαφορά εκτοξεύθηκε, με το σκορ του ημιχρόνου να φτάνει στο 63-41, ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου η Χάποελ είχε ήδη εξασφαλίσει προβάδισμα 31 πόντων (90-59).Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 35 πόντους με 8/9 τρίποντα. Ο Μπράιαντ μοίρασε 12 ασίστ και πέτυχε 16 πόντους, ενώ ο Οτούρου κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, έχοντας 9/12 δίποντα και 5 ριμπάουντ.Με τη νίκη αυτή, η Χάποελ προστέθηκε στο γκρουπ των τεσσάρων ομάδων που βρίσκονται στο 6-2, μία νίκη πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.Τα δεκάλεπτα: 27-21, 63-41, 90-59, 118-88.Μια ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Παρτιζάν πραγματοποίησε η Βιλερμπάν, η οποία επικράτησε 82-75 στη Λιόν και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση.Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 22-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και 36-32 στο ημίχρονο, όμως η Παρτιζάν πέρασε μπροστά με 59-56 στο τέλος της τρίτης περιόδου.Οι Σέρβοι έδειχναν να ελέγχουν την αναμέτρηση όταν, στο 36ο λεπτό, προηγήθηκαν 73-65.Από εκείνο το σημείο, όμως, υπέστησαν πλήρη επιθετική καθίζηση. Η Βιλερμπάν εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία τους να σκοράρουν και με αναπάντητο σερί 15-0 μετέτρεψε το 65-73 σε 80-73, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 82-75.Κορυφαίοι για τη γαλλική ομάδα ήταν ο Γουότερς με 14 πόντους και 7 ασίστ, ο Μιλς με 14 πόντους και ο Κράουντερ με 13.Για την Παρτιζάν, ο Κεβάριους Χέις είχε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.Με το αποτέλεσμα αυτό, η Βιλερμπάν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-5, ενώ η Παρτιζάν υποχώρησε στο 4-4.Τα δεκάλεπτα: 22-19, 36-32, 56-59, 82-75.Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία επικράτησε 91-74 της Βίρτους Μπολόνια, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 4-4 και φέρνοντας την ιταλική ομάδα στην ίδια επίδοση.Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν 22-14 στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως οι Λιθουανοί αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35.Στο 22ο λεπτό η αναμέτρηση παρέμενε ανοιχτή, με τη διαφορά στον έναν πόντο (38-39). Από εκείνο το σημείο, ωστόσο, η Ζαλγκίρις ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, άρχισε να απομακρύνεται στο σκορ και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 65-53.Η διαφορά έφτασε στους 15 πόντους στο 32ο λεπτό (68-53), με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και να φτάνουν άνετα στο 91-74.Πρώτος σκόρερ της Ζαλγκίρις ήταν ο Βαλανσιούνας με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν ο Μπράουν με 14 πόντους, ο Σλίβα με 13, ο Γκριγκόνις με 12 και ο Τουμπέλις με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ.Για τη Βίρτους, ο Άλστον ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 22-14, 35-37, 53-65, 74-91.Τρίτη, 27 ΟκτωβρίουΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 80-75Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία) 93-99Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 84-88Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-78Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 86-78Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 86-104Τετάρτη, 28 ΟκτωβρίουΜπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 73-81Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 118-88Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 82-75Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκ. Κάουνας (Λιθουανία) 74-91ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7-1Βαλένθια 6-2Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2Φενέρμπαχτσε 6-2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-2Ρεάλ Μαδρίτης 5-3Ερυθρός Αστέρας 5-3Μπαρτσελόνα 5-3Ντουμπάι 5-3Ζαλγκίρις Κάουνας 4-4Βίρτους Μπολόνια 4-4Παρτιζάν 4-4Αναντολού Εφές 3-5Μπεσίκτας 3-5Βιλερμπάν 3-5Μπάγερν Μονάχου 2-6Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6Παρί 2-6Αρμάνι Μιλάνο 1-7Μπασκόνια 1-729/1021:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν21:05 Μακάμπι - Παρί21:45 Ρεάλ - Φενέρ30/1018:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ19:30 Εφές - Παναθηναϊκός20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια