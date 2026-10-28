Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Η αγκαλιά του Μπαρτζώκα με τον Αταμάν πριν το Μπεσίκτας-Ολυμπιακός, βίντεο
Η αγκαλιά του Μπαρτζώκα με τον Αταμάν πριν το Μπεσίκτας-Ολυμπιακός, βίντεο
Με τον Εργκίν Αταμάν συναντήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν το Μπεσίκτας-Ολυμπιακός και είχαν θερμό τετ α τετ
Οι κόντρες τους στο ελληνικό πρωτάθλημα και την Euroleague χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη ένταση, αλλά ποτέ δεν έκρυψαν πως ο ένας εκτιμάει τον άλλον για τη δουλειά του.
Ο λόγος για τον Εργκίν Αταμάν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, οι οποίοι συναντήθηκαν ξανά για πρώτη φορά μετά την απομάκρυνση του Τούρκου από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο γήπεδο της Μπεσίκτας όπου ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την τουρκική ομάδα. Ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε θερμή χειραψία πριν το τζάμπιολ της αναμέτρησης με τον Αταμάν με τον οποίο αγκαλιάστηκε και τα είπαν για πολύ λίγο.
Ο λόγος για τον Εργκίν Αταμάν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, οι οποίοι συναντήθηκαν ξανά για πρώτη φορά μετά την απομάκρυνση του Τούρκου από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο γήπεδο της Μπεσίκτας όπου ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την τουρκική ομάδα. Ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε θερμή χειραψία πριν το τζάμπιολ της αναμέτρησης με τον Αταμάν με τον οποίο αγκαλιάστηκε και τα είπαν για πολύ λίγο.
🏀🇹🇷 Ergin Ataman, Beşiktaş - Olympiakos maçı için salonda. ➡️ Ergin Ataman, maç öncesi koç Bartzokas ile selamlaştı. https://t.co/BDxxGvgynQ— Hızlı Hücum (@hizlihucum) October 28, 2026
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