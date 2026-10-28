Μπαρτζώκας: «Έχουμε πολλές απουσίες αλλά δεν θα ψάξουμε για δικαιολογίες»
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Μπεσίκτας

Μπαρτζώκας: «Έχουμε πολλές απουσίες αλλά δεν θα ψάξουμε για δικαιολογίες»

Όσα δήλωσε ο Έλληνας προπονητής για τη νίκη της ομάδας του στην Κωνσταντινούπολη

Μπαρτζώκας: «Έχουμε πολλές απουσίες αλλά δεν θα ψάξουμε για δικαιολογίες»
O Oλυμπιακός επιστρέφει από την Πόλη με τη νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στερείται πολύτιμους παίκτες στο παιχνίδι απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» τόνισε πως η ομάδα του αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες, ωστόσο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τίποτε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας στη flash interview

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ακόμη ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Δίνουμε πάρα πολλούς αγώνες μακριά από την έδρα μας. Σήμερα, φυσικά, και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές απουσίες. Ωστόσο, η άμυνά μας ήταν σταθερή, με εξαίρεση κάποιες λεπτομέρειες και ορισμένα προβλήματα επικοινωνίας που παρουσιάσαμε. Παράλληλα, η δημιουργία μας ήταν εξαιρετική. Είχαμε 26 ασίστ και καταφέραμε να εκθέσουμε την άμυνα της Μπεσίκτας μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, ώστε να τελειώνουμε τα παιχνίδια νωρίτερα».

Για τα λάθη της Μπεσίκτας και τα πολλά εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού: «Φυσικά. Η άμυνα είναι πάντα το κλειδί. Δεν μπορείς να κερδίσεις στη EuroLeague αν παραμελείς την αμυντική πλευρά του παιχνιδιού. Πρέπει να είσαι πραγματικά σταθερός εκεί και να βρίσκεις αυτοπεποίθηση μέσα από την άμυνά σου. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτό. Πολλοί παίκτες έδωσαν τα πάντα στην άμυνα και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους».

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