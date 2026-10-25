Μπαρτζώκας: «Κάναμε διαχείριση, το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα», βίντεο
Μπαρτζώκας: «Κάναμε διαχείριση, το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα», βίντεο
Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην εκτός έδρας νίκη επί του Προμηθέα, αλλά και στις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ
Χωρίς να γνωρίσει σθεναρή αντίσταση ο Ολυμπιακός άλωσε την έδρα του Προμηθέα Πάτρας και επέστρεψε στα θετικά αποτέλεσμα, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της GBL.
Μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την εικόνα των Πειραιωτών και τόνισε πως στόχος ήταν η σωστή διαχείριση, ενόψει της ερχόμενος διαβολοεβδομάδας στην ΕuroLeague. Παράλληλα σχολίασε και τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.
Αρχικά είπε: «Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη το δεύτερο ημίχρονο. Γενικά, για ένα οκτάλεπτο-δεκάλεπτο παίξαμε καλά και ανοίξαμε τη διαφορά. Μετά έπαιξαν νεαροί παίκτες από τον Προμηθέα και είπα ότι έπρεπε να τους σεβαστούμε παίζοντας σοβαρά, να σεβαστούμε και τα παιδιά, αλλά και τον κόσμο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, ιδίως για τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά και των άλλων ομάδων, που περιμένει μία φορά τον χρόνο να δει την ομάδα του. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς. Ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να γίνει διαχείριση ενόψει της διαβολοβδομάδας».
Για τον Μοντέρο τόνισε: «Θα δούμε. Αύριο έχει ατομική προπόνηση και ανάλογα με το πώς θα πάει το πόδι του θα δούμε. Ελπίζω να μπορέσει να παίξει ένα ή δύο παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, αλλά ξέρετε ότι αυτό πηγαίνει μέρα με τη μέρα. Αν σας πω κάτι τώρα, δεν είναι σίγουρο».
Για τα όσα γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ σχολίασε: «Για μένα είναι πολύ εύκολο, γιατί θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα και τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, ο κόσμος που έχει έρθει για να δει την ομάδα μας, είναι αυτό που στο τέλος πρέπει να μείνει».
Μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την εικόνα των Πειραιωτών και τόνισε πως στόχος ήταν η σωστή διαχείριση, ενόψει της ερχόμενος διαβολοεβδομάδας στην ΕuroLeague. Παράλληλα σχολίασε και τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.
Αρχικά είπε: «Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη το δεύτερο ημίχρονο. Γενικά, για ένα οκτάλεπτο-δεκάλεπτο παίξαμε καλά και ανοίξαμε τη διαφορά. Μετά έπαιξαν νεαροί παίκτες από τον Προμηθέα και είπα ότι έπρεπε να τους σεβαστούμε παίζοντας σοβαρά, να σεβαστούμε και τα παιδιά, αλλά και τον κόσμο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, ιδίως για τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά και των άλλων ομάδων, που περιμένει μία φορά τον χρόνο να δει την ομάδα του. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς. Ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να γίνει διαχείριση ενόψει της διαβολοβδομάδας».
Για τον Μοντέρο τόνισε: «Θα δούμε. Αύριο έχει ατομική προπόνηση και ανάλογα με το πώς θα πάει το πόδι του θα δούμε. Ελπίζω να μπορέσει να παίξει ένα ή δύο παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, αλλά ξέρετε ότι αυτό πηγαίνει μέρα με τη μέρα. Αν σας πω κάτι τώρα, δεν είναι σίγουρο».
Για τα όσα γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ σχολίασε: «Για μένα είναι πολύ εύκολο, γιατί θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα και τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, ο κόσμος που έχει έρθει για να δει την ομάδα μας, είναι αυτό που στο τέλος πρέπει να μείνει».
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