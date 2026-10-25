Με ηγέτες τους Εντζάι και Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα με 85-45, βίντεο

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν εύκολα το εκτός έδρας εμπόδιο των Πατρινών για την 4η αγωνιστική της GBL - Κορυφαίος των Πειραιωτών ο Αφρικανός φόργουορντ με 19 πόντους, ενώ ο Βούλγαρος διεθνής πρόσθεσε 14 πόντους