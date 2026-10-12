Νέα τολμηρή διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι παρά τις αντιδράσεις: Εμφανίζεται τόπλες και απαντά στους επικριτές της, δείτε βίντεο
Νέα τολμηρή διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι παρά τις αντιδράσεις: Εμφανίζεται τόπλες και απαντά στους επικριτές της, δείτε βίντεο
Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» επιστρέφει με νέα καμπάνια της Novig – Οι επικρίσεις από αθλήτριες και η εκτόξευση της αξίας της εταιρείας
Η Σίντνεϊ Σουίνι επιστρέφει με μια ακόμη προκλητική διαφήμιση, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει πορεία παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συνεργασία της με την πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων Novig. Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» εμφανίζεται τόπλες, καλύπτοντας το στήθος της με μπάλες αμερικανικού ποδοσφαίρου, σε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή (11/10) στο Instagram.
Η καμπάνια, που έχει επικριθεί από γυναίκες αθλήτριες για την προβολή του γυναικείου σώματος ως διαφημιστικού εργαλείου, φαίνεται πάντως να έχει αποφέρει σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη, καθώς η αποτίμηση της Novig έχει τετραπλασιαστεί, φτάνοντας τα 2 δισ. δολάρια.
Η διαφήμιση ανοίγει με ένα κοντινό πλάνο της Σουίνι, η οποία σχολιάζει με σαρκαστική διάθεση την ενασχόληση του κοινού με την εμφάνισή της.
«Υπάρχουν ενήλικοι άνδρες που φτιάχνουν πίνακες στο Excel για να στοιχηματίσουν τι χρώμα εσώρουχο φοράω», λέει, προσθέτοντας: «Δηλαδή, κολακεύομαι;».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρεται σε ορισμένες αμφιλεγόμενες κατηγορίες στοιχημάτων που προσφέρουν ανταγωνιστικές πλατφόρμες προβλέψεων, από πολιτικά γεγονότα μέχρι πολεμικές συγκρούσεις.
«Υπάρχουν συναλλαγές με εσωτερική πληροφόρηση γύρω από τον θάνατο δικτατόρων και στρατιές από bots που χειραγωγούν τα πάντα», αναφέρει.
Σε άλλο σημείο προσθέτει: «Υπάρχει κάποιος που κάθεται σε μια τουαλέτα και ποντάρει τις συνταξιοδοτικές του αποταμιεύσεις σε έναν πόλεμο. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που απλώς κάνουν συναλλαγές γύρω από τα αθλητικά γεγονότα».
Το διαφημιστικό εντάσσεται στην καμπάνια «Just Sports» («Μόνο αθλητισμός»), με την οποία η Novig επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από ανταγωνιστικές υπηρεσίες, προβάλλοντας την αποκλειστική ενασχόλησή της με αθλητικά γεγονότα.
Το βίντεο δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής στον λογαριασμό της Σουίνι στο Instagram, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις μέσα στις πρώτες ώρες.
Η καμπάνια, που έχει επικριθεί από γυναίκες αθλήτριες για την προβολή του γυναικείου σώματος ως διαφημιστικού εργαλείου, φαίνεται πάντως να έχει αποφέρει σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη, καθώς η αποτίμηση της Novig έχει τετραπλασιαστεί, φτάνοντας τα 2 δισ. δολάρια.
Η νέα διαφήμιση και η αιχμηρή ατάκα για τα εσώρουχά τηςΣτο νέο διαφημιστικό βίντεο της Novig, η 29χρονη ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας μόνο ένα λευκό εσώρουχο με το λογότυπο της εταιρείας, ενώ χρησιμοποιεί δύο μπάλες αμερικανικού ποδοσφαίρου για να καλύψει το στήθος της.
Η διαφήμιση ανοίγει με ένα κοντινό πλάνο της Σουίνι, η οποία σχολιάζει με σαρκαστική διάθεση την ενασχόληση του κοινού με την εμφάνισή της.
«Υπάρχουν ενήλικοι άνδρες που φτιάχνουν πίνακες στο Excel για να στοιχηματίσουν τι χρώμα εσώρουχο φοράω», λέει, προσθέτοντας: «Δηλαδή, κολακεύομαι;».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρεται σε ορισμένες αμφιλεγόμενες κατηγορίες στοιχημάτων που προσφέρουν ανταγωνιστικές πλατφόρμες προβλέψεων, από πολιτικά γεγονότα μέχρι πολεμικές συγκρούσεις.
«Υπάρχουν συναλλαγές με εσωτερική πληροφόρηση γύρω από τον θάνατο δικτατόρων και στρατιές από bots που χειραγωγούν τα πάντα», αναφέρει.
Σε άλλο σημείο προσθέτει: «Υπάρχει κάποιος που κάθεται σε μια τουαλέτα και ποντάρει τις συνταξιοδοτικές του αποταμιεύσεις σε έναν πόλεμο. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που απλώς κάνουν συναλλαγές γύρω από τα αθλητικά γεγονότα».
Το διαφημιστικό εντάσσεται στην καμπάνια «Just Sports» («Μόνο αθλητισμός»), με την οποία η Novig επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από ανταγωνιστικές υπηρεσίες, προβάλλοντας την αποκλειστική ενασχόλησή της με αθλητικά γεγονότα.
Το βίντεο δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής στον λογαριασμό της Σουίνι στο Instagram, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις μέσα στις πρώτες ώρες.
Η οργή των αθλητριών και η υπεράσπιση από τη Μέγκιν ΚέλιΗ νέα διαφήμιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η αρχική καμπάνια της Σουίνι για τη Novig, η οποία είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο.
Σε εκείνο το διαφημιστικό, η ηθοποιός εμφανιζόταν επίσης με ελάχιστα ρούχα, χρησιμοποιώντας διάφορα αθλητικά αντικείμενα για να καλύψει το σώμα της.
Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από γυναίκες αθλήτριες, οι οποίες κατηγόρησαν την εταιρεία ότι περιορίζει την παρουσία των γυναικών στον αθλητισμό στη σωματική τους εμφάνιση, αντί να αναδεικνύει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματά τους.
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Μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν δημόσια την αντίθεσή τους ήταν η Βρετανίδα αθλήτρια στίβου Έιμι Χαντ, η Αυστραλή πολίστρια Τίλι Κερνς και η Αμερικανίδα σπρίντερ Χάνα Γουίλιαμς.
Η κριτική επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι μια καμπάνια που υποτίθεται πως προβάλλει τον αθλητισμό στηρίζεται κυρίως στη σεξουαλική εικόνα μιας διάσημης ηθοποιού.
Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι φωνές υπεράσπισης της διαφήμισης. Η συντηρητική Αμερικανίδα σχολιάστρια Μέγκιν Κέλι υποστήριξε ότι η χρήση του σεξαπίλ για την προώθηση αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά μια πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την προσέλκυση ανδρικού κοινού.
Παρά την αντιπαράθεση, η Σουίνι όχι μόνο δεν αποσύρθηκε από την καμπάνια, αλλά επέλεξε να συνεχίσει με μια νέα διαφήμιση που ακολουθεί την ίδια αισθητική.
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Από τα 500 εκατ. στα 2 δισ. δολάρια η αξία της NovigΟ δημόσιος διάλογος γύρω από τη διαφήμιση συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση της αποτίμησης της Novig.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αξία της εταιρείας αυξήθηκε από τα 500 εκατομμύρια δολάρια νωρίτερα μέσα στο 2026 στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, έπειτα από νέο γύρο χρηματοδότησης.
Πρόκειται για τετραπλασιασμό της αποτίμησης, με την έντονη δημοσιότητα της διαφημιστικής καμπάνιας να έχει συμβάλει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της πλατφόρμας.
Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν αποτελεί απλώς το πρόσωπο της διαφήμισης. Είναι και επιχειρηματική εταίρος της Novig, με μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία, ενώ συμμετέχει και στη διαμόρφωση της δημιουργικής κατεύθυνσης της καμπάνιας.
Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της αξίας της εταιρείας ενδέχεται να ενισχύσει και την αξία της δικής της συμμετοχής, αν και οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας της δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Η δημοσιότητα γύρω από τις διαφημίσεις έχει διατηρήσει την ηθοποιό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί. Δεν προκύπτει, πάντως, ότι η διαφημιστική καμπάνια είναι ο μοναδικός παράγοντας πίσω από την άνοδο της αποτίμησης.
Στο στόχαστρο οι ανταγωνιστικές Kalshi και PolymarketΠίσω από την προκλητική αισθητική της διαφήμισης βρίσκεται και μια επιχειρηματική στρατηγική: η Novig επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τις δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες αγορών προβλέψεων, Kalshi και Polymarket.
Σε αντίθεση με τη Novig, που επικεντρώνεται στον αθλητισμό, οι συγκεκριμένες εταιρείες προσφέρουν συναλλαγές πάνω στην έκβαση ενός ευρέος φάσματος γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών εξελίξεων, διεθνών κρίσεων και πολεμικών συγκρούσεων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αποτίμηση της Kalshi έχει φτάσει τα 40 δισ. δολάρια, ενώ εκείνη της Polymarket τα 21 δισ. δολάρια.
Οι δύο πλατφόρμες έχουν δεχθεί επικρίσεις για το ενδεχόμενο χειραγώγησης ορισμένων αγορών και για τη δυνατότητα αξιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών από πρόσωπα που γνωρίζουν εκ των προτέρων την εξέλιξη συγκεκριμένων γεγονότων.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία αξιωματικός του αμερικανικού στρατού, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλακεί στην επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αποκόμισε περισσότερα από 400.000 δολάρια από συναλλαγές στην Polymarket, φέροντας να αξιοποιεί εσωτερική πληροφόρηση. Ο ισχυρισμός αυτός δεν πρέπει να θεωρείται τελεσίδικα αποδεδειγμένος χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση.
Η νομική διαμάχη για τις πλατφόρμες προβλέψεων στις ΗΠΑΠέρα από τη διαφημιστική αντιπαράθεση, οι Kalshi και Polymarket βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών προβλέψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αρκετές αμερικανικές πολιτείες επιδιώκουν να επιβάλουν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες κανόνες ανάλογους με εκείνους που ισχύουν για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, θεωρώντας ότι ορισμένες από τις δραστηριότητές τους ουσιαστικά αποτελούν μορφή στοιχηματισμού.
Οι εταιρείες, από την άλλη πλευρά, επικαλούνται την ομοσπονδιακή εποπτεία της Επιτροπής Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), υποστηρίζοντας ότι τα συμβόλαια προβλέψεων υπάγονται σε διαφορετικό ρυθμιστικό καθεστώς.
Η έκβαση αυτής της νομικής αντιπαράθεσης αναμένεται να επηρεάσει ολόκληρο τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της Novig.
Προς το παρόν, πάντως, η εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει στη δημοσιότητα που εξασφαλίζει η συνεργασία της με τη Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία με τη νέα της διαφήμιση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της διαφημιστικής πρόκλησης και τον τρόπο προβολής των γυναικών στον αθλητισμό.
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