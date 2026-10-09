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Απαλλάχθηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την καταγγελία του Παναθηναϊκού, δεν αφαιρούνται 2 βαθμοί
Απαλλάχθηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την καταγγελία του Παναθηναϊκού, δεν αφαιρούνται 2 βαθμοί
Ο Αθλητικός Δικαστής απάλλαξε την ΚΑΕ Ολυμπιακός από την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητούσε την αφαίρεση δύο βαθμών
Απαλλάχθηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη σχετική καταγγελία που είχε κάνει σε βάρος της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ζητούσε την αφαίρεση δύο βαθμών. Ο λόγος που οι «πράσινοι» ζητούσαν αφαίρεση βαθμών είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι Πειραιώτες κατέθεσαν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην τακτική δικαιοσύνη, ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε από την καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος της στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, σχετικά με την προσφυγή στην τακτική Δικαιοσύνη.
Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος.
Μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζητούσε την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση δύο βαθμών (-2).
Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε, χωρίς καμία βαθμολογική κύρωση».
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε από την καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος της στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, σχετικά με την προσφυγή στην τακτική Δικαιοσύνη.
Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος.
Μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζητούσε την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση δύο βαθμών (-2).
Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε, χωρίς καμία βαθμολογική κύρωση».
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