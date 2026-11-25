Μουρίνιο: «Ο Μπέλιγχαμ είναι ο καλύτερος μέσος στον κόσμο»
Μουρίνιο: «Ο Μπέλιγχαμ είναι ο καλύτερος μέσος στον κόσμο»
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Άγγλο διεθνή, μετά την σπουδαία ανατροπή της «βασίλισσας» απέναντι στην Αϊντχόφεν
Με εντυπωσιακή εμφάνιση και πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με το εμφατικό 5-1 της Αϊντχόφεν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η «βασίλισσα» χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά για να πετύχει τρία γκολ και να μετατρέψει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα των ποδοσφαιριστών του, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Τζουντ Μπέλιγχαμ, τον οποίο αποθέωσε για την αγωνιστική του παρουσία και τον ηγετικό του ρόλο.
«Η ομάδα έπαιξε καταπληκτικά απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι η Αϊντχόφεν. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια στα οποία ο προπονητής έχει πολύ λίγα να πει, όταν βλέπει τους παίκτες του να αγωνίζονται τόσο καλά. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και πρέπει να σταθώ στον Μπέλιγχαμ. Ήταν για ακόμη μία φορά ο ηγέτης μας και πιστεύω πως απέδειξε ξανά ότι είναι ο καλύτερος μέσος αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η «βασίλισσα» χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά για να πετύχει τρία γκολ και να μετατρέψει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα των ποδοσφαιριστών του, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Τζουντ Μπέλιγχαμ, τον οποίο αποθέωσε για την αγωνιστική του παρουσία και τον ηγετικό του ρόλο.
«Η ομάδα έπαιξε καταπληκτικά απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι η Αϊντχόφεν. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια στα οποία ο προπονητής έχει πολύ λίγα να πει, όταν βλέπει τους παίκτες του να αγωνίζονται τόσο καλά. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και πρέπει να σταθώ στον Μπέλιγχαμ. Ήταν για ακόμη μία φορά ο ηγέτης μας και πιστεύω πως απέδειξε ξανά ότι είναι ο καλύτερος μέσος αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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