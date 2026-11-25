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Δημοσιογράφοι από το Καζακστάν έκαναν δώρο στον Γκιουλέρ σοκολάτα και εκείνος ανταπέδωσε, βίντεο
Δημοσιογράφοι από το Καζακστάν έκαναν δώρο στον Γκιουλέρ σοκολάτα και εκείνος ανταπέδωσε, βίντεο
Μία όμορφη έκπληξη περίμενε τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης στη συνέντευξη Τύπου, μετά την εντός έδρας επικράτηση επί της Αϊντχόφεν για το Champions League
Μία όμορφη και ξεχωριστή στιγμή χάρισε ο Αρντά Γκιουλέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ευγενική πλευρά του χαρακτήρα του.
Συγκεκριμένα, ένα δημοσιογραφικό γκρουπ από το Καζακστάν είχε ετοιμάσει μία μικρή έκπληξη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, προσφέροντάς του σοκολάτα ως δώρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Ο Τούρκος διεθνής δέχθηκε με χαμόγελο την κίνηση των δημοσιογράφων, ενώ η όμορφη στιγμή δεν σταμάτησε εκεί. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, ο Γκιουλέρ ανταπέδωσε με τον δικό του τρόπο, υπογράφοντας με χαρά τα δημοσιογραφικά διαπιστευτήρια των μελών της αποστολής από το Καζακστάν.
Συγκεκριμένα, ένα δημοσιογραφικό γκρουπ από το Καζακστάν είχε ετοιμάσει μία μικρή έκπληξη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, προσφέροντάς του σοκολάτα ως δώρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Ο Τούρκος διεθνής δέχθηκε με χαμόγελο την κίνηση των δημοσιογράφων, ενώ η όμορφη στιγμή δεν σταμάτησε εκεί. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, ο Γκιουλέρ ανταπέδωσε με τον δικό του τρόπο, υπογράφοντας με χαρά τα δημοσιογραφικά διαπιστευτήρια των μελών της αποστολής από το Καζακστάν.
🇰🇿🇹🇷 A media group from Kazakhstan gifted Arda Güler some chocolate during an interview! 🍫🎁 Güler also kindly signed their media passes once the interview was done. Class. ❤️ https://t.co/91ENXU7jpS— EuroFoot (@eurofootcom) November 25, 2026
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