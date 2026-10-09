Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να ξεχάσει την κρίση με την Πορτογαλία

Να γυρίσει σελίδα θέλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο που προσπαθεί να αφήσει πίσω του την κρίση με την εθνική Πορτογαλίας και να βάλει τέλος στο σερί τριών αγώνων χωρίς γκολ