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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να ξεχάσει την κρίση με την Πορτογαλία
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να ξεχάσει την κρίση με την Πορτογαλία
Να γυρίσει σελίδα θέλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο που προσπαθεί να αφήσει πίσω του την κρίση με την εθνική Πορτογαλίας και να βάλει τέλος στο σερί τριών αγώνων χωρίς γκολ
Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες δεν ήταν εύκολη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η ένταση που υπήρξε με τον Ζόρζε Ζεσούς και την αποχώρηση του από την αποστολή της Πορτογαλίας ανάγκασε ολόκληρο τον κόσμο να ασχολείται με τον Πορτογάλο σταρ.
Με την επανέναρξη των διασυλλογικών διοργανώσεων ο Κριστιάνο θέλει να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει σε καλά αγωνιστικά επίπεδα αφήνοντας πίσω του όσα συνέβησαν με την εθνική ομάδα της χώρας του.
Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο χορτάρι ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου στο ματς με την Ουαλία όπου του ακυρώθηκε ένα γκολ. Εκείνο το ματς είχε γίνει στο Αλβαλάντε, το γήπεδο από το οποίο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα και μετά από λίγες ημέρες δεν έπαιξε κόντρα στη Νορβηγία με αποτέλεσμα όλα να χαλάσουν.
Ο Κριστιάνο θέλει να αφήσει πίσω του όλα αυτά και η Αλ Νασρ έχει δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες του από τις προπονήσεις στις οποίες συμμετέχει ενόψει του αγώνα με την Αλ Ντιρίγια. Μέχρι τώρα έχει σκοράρει τρεις φορές γεγονός που δυσκολεύει την προσπάθεια του να φθάσει τα 1.000 γκολ. Ο Πορτογάλος δεν έχει σκοράρει στα παιχνίδια με Αλ Χαλίτζ, Αλ Άιν και Ουαλία.
Για τρία σερί παιχνίδια έχει μείνει χωρίς γκολ και για να βρούμε κάτι παρόμοιο θα πρέπει να γυρίσουμε τρία χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη. «Ο Κριστιάνο επέστρεψε σε καλή κατάσταση και είναι έτοιμος τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς», δήλωσε ο Άγγελος Ποστέκογλου.
Με την επανέναρξη των διασυλλογικών διοργανώσεων ο Κριστιάνο θέλει να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει σε καλά αγωνιστικά επίπεδα αφήνοντας πίσω του όσα συνέβησαν με την εθνική ομάδα της χώρας του.
Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο χορτάρι ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου στο ματς με την Ουαλία όπου του ακυρώθηκε ένα γκολ. Εκείνο το ματς είχε γίνει στο Αλβαλάντε, το γήπεδο από το οποίο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα και μετά από λίγες ημέρες δεν έπαιξε κόντρα στη Νορβηγία με αποτέλεσμα όλα να χαλάσουν.
Different roles. Same ambition 💛 https://t.co/DqmDBeYlvg— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 7, 2026
Ο Κριστιάνο θέλει να αφήσει πίσω του όλα αυτά και η Αλ Νασρ έχει δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες του από τις προπονήσεις στις οποίες συμμετέχει ενόψει του αγώνα με την Αλ Ντιρίγια. Μέχρι τώρα έχει σκοράρει τρεις φορές γεγονός που δυσκολεύει την προσπάθεια του να φθάσει τα 1.000 γκολ. Ο Πορτογάλος δεν έχει σκοράρει στα παιχνίδια με Αλ Χαλίτζ, Αλ Άιν και Ουαλία.
Για τρία σερί παιχνίδια έχει μείνει χωρίς γκολ και για να βρούμε κάτι παρόμοιο θα πρέπει να γυρίσουμε τρία χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη. «Ο Κριστιάνο επέστρεψε σε καλή κατάσταση και είναι έτοιμος τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς», δήλωσε ο Άγγελος Ποστέκογλου.
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