Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Αρτέτα για Τζόλη: Θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες με μυϊκό τραυματισμό
Αρτέτα για Τζόλη: Θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες με μυϊκό τραυματισμό
Για την κατάσταση του Χρήστου Τζόλη μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα και επιβεβαίωσε πως ο Έλληνας διεθνής θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες
Ο Χρήστος Τζόλης στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League.
Σε εκείνη την αναμέτρηση αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού με και από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι το θέμα ήταν μυϊκό και φυσικά είχε χάσει και τον αγώνα με τη Γερμανία.
Ο διεθνής άσος αμέσως έφυγε για το Λονδίνο όπου και συνέχισε την αποθεραπεία του. Το πρόβλημα με τον Τζόλη επιβεβαίωσε και ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Άρσεναλ με τη Λιντς υπογράμμισε πως ο Έλληνας διεθνής ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα και θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.
«Ο Τζόλης ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Δεν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Λιντς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μικέλ Αρτέτα.
Σε εκείνη την αναμέτρηση αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού με και από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι το θέμα ήταν μυϊκό και φυσικά είχε χάσει και τον αγώνα με τη Γερμανία.
Ο διεθνής άσος αμέσως έφυγε για το Λονδίνο όπου και συνέχισε την αποθεραπεία του. Το πρόβλημα με τον Τζόλη επιβεβαίωσε και ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Άρσεναλ με τη Λιντς υπογράμμισε πως ο Έλληνας διεθνής ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα και θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.
«Ο Τζόλης ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Δεν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Λιντς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μικέλ Αρτέτα.
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