Δύο Σύνοδοι, δύο στρατόπεδα: Η νέα «Γιάλτα» των Σι, Τραμπ και Πούτιν και το αντίπαλο δέος της Ευρώπης

Η τριμερής της Σεντζέν και η Σύνοδος των Προθύμων στο Βερολίνο ανέδειξαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη νέα παγκόσμια τάξη – Η πίεση Τραμπ για ειρήνη, η διαφωνία για τη χρηματοδότηση του Κιέβου και το θολό τοπίο των εγγυήσεων ασφαλείας