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Έκρηξη κοντά στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας, εξετάζεται πιθανή πτώση πυραύλου ή drone
Έκρηξη κοντά στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας, εξετάζεται πιθανή πτώση πυραύλου ή drone
Η έκρηξη αναφέρθηκε το πρωί κοντά στο χωριό Χμιέλεκ – Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις διερευνούν το ενδεχόμενο παραβίασης του εναέριου χώρου της χώρας
Έκρηξη αναφέρθηκε το σήμερα το πρωί (20/11) κοντά στο χωριό Χμιέλεκ στην ανατολική Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από πύραυλο ή ένοπλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 06:35 τοπική ώρα, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από πύραυλο ή ένοπλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 06:35 τοπική ώρα, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης.
Το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media:
Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων διερευνά το ενδεχόμενο παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου.
An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road.— GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026
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