Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Τζόλης: Δεν πήγαν όπως περίμεναν τα πράγματα στην Άρσεναλ – Τι συμβαίνει με τον Έλληνα εξτρέμ
Τζόλης: Δεν πήγαν όπως περίμεναν τα πράγματα στην Άρσεναλ – Τι συμβαίνει με τον Έλληνα εξτρέμ
Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Άρσεναλ, καθώς ο τραυματισμός του κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελλάδας δημιουργεί έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» στον Μικέλ Αρτέτα
Ο Έλληνας εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Ολλανδία για το Nations League, έχοντας προηγουμένως δει ένα γκολ του να ακυρώνεται. Παρότι αρχικά προσπάθησε να συνεχίσει, οι ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο δεν του επέτρεψαν να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί μόλις στο 18ο λεπτό.
Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εξετάσεις στην Ελλάδα, με τα πρώτα νέα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τους Λονδρέζους.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εξετάσεις στην Ελλάδα, με τα πρώτα νέα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τους Λονδρέζους.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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