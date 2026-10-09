ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Τζόλης: Δεν πήγαν όπως περίμεναν τα πράγματα στην Άρσεναλ – Τι συμβαίνει με τον Έλληνα εξτρέμ
SPORTS

Τζόλης: Δεν πήγαν όπως περίμεναν τα πράγματα στην Άρσεναλ – Τι συμβαίνει με τον Έλληνα εξτρέμ

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Άρσεναλ, καθώς ο τραυματισμός του κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελλάδας δημιουργεί έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» στον Μικέλ Αρτέτα

Τζόλης: Δεν πήγαν όπως περίμεναν τα πράγματα στην Άρσεναλ – Τι συμβαίνει με τον Έλληνα εξτρέμ
Ο Έλληνας εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Ολλανδία για το Nations League, έχοντας προηγουμένως δει ένα γκολ του να ακυρώνεται. Παρότι αρχικά προσπάθησε να συνεχίσει, οι ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο δεν του επέτρεψαν να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί μόλις στο 18ο λεπτό.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εξετάσεις στην Ελλάδα, με τα πρώτα νέα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τους Λονδρέζους.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.

NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI

Η NOMOS, η πιο αξιόπιστη και πλήρης βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, παρουσίασε τον NOMOS AI Partner, έναν ψηφιακό συνεργάτη που υποστηρίζει τον σύγχρονο νομικό για ταχύτερη έρευνα, βαθύτερη ανάλυση και πιο αποτελεσματική καθημερινή εργασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης