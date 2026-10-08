ΚΑΕ Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ταξίδι σε Βαλένθια και Βαρκελώνη
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ΚΑΕ Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ταξίδι σε Βαλένθια και Βαρκελώνη

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν οι θέσεις για το ταξίδι στις δύο πόλεις της Ισπανίας

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ταξίδι σε Βαλένθια και Βαρκελώνη
Τη στήριξη των φιλάθλων του θα έχει ο Ολυμπιακός στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Βαλένθια (13/10, 22:00) και Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30) αντίστοιχα στο πλαίσιο της ΕuroLeague. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Πειραιωτών οι διαθέσιμες θέσεις για το ταξίδι Βαλένθια - Βαρκελώνη έχουν εξαντληθεί



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Το ταξίδι για Βαλένθια – Βαρκελώνη (12–17 Οκτωβρίου) με το Together We Fly είναι SOLD OUT!

Η ομάδα μας δεν θα είναι μόνη της στις δύο αναμετρήσεις επί ισπανικού εδάφους! Οι φίλαθλοι του Θρύλου θα δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, στηρίζοντας με τη φωνή και τον παλμό τους παίκτες μας τόσο στον αγώνα με τη Βαλένθια όσο και σε εκείνον με την Μπαρτσελόνα!

Σας ευχαριστούμε θερμά για την τεράστια ανταπόκριση και για τη διαρκή και δυναμική στήριξη που προσφέρετε στην ομάδα μας και τη φετινή σεζόν, σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης».

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