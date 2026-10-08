Ο 16χρονος Μαξ Ντόουμαν της Άρσεναλ μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τρεις λόγους
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Μαξ Ντόουμαν Άρσεναλ Premier League Ρεκόρ Γκίνες

Ο 16χρονος Μαξ Ντόουμαν της Άρσεναλ μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τρεις λόγους

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής έγινε μεταξύ άλλων και ο νεότερος στην ιστορία που κατέκτησε την Premier League

Ο 16χρονος Μαξ Ντόουμαν της Άρσεναλ μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τρεις λόγους
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Ο Μαξ Ντόουμαν ζει σίγουρα το όνειρό του. Από πέρυσι. Ο 16χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ όχι απλά αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα αλλά πλέον κατέχει και επίσημα τρία από τα πιο σημαντικά ρεκόρ στο άθλημα. 

Ο Ντόουμαν παρέλαβε τα σχετικά βραβεία από το Ρεκόρ Γκίνες για τα επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26. 

Ο νεαρός άσος, που αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε στην Premier League, ο νεότερος που κατέκτησε το πρωτάθλημα καθώς και ο νεότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε στο Champions League.

Ο Ντόουμαν αγωνίστηκε στο Champions League στις 4 Νοεμβρίου 2025 στο ματς απέναντι στη Σλάβια Πράγας σε ηλικία 15 ετών και 308 ημερών.

Στις 14 Μαρτίου 2026 με το γκολ του που πέτυχε στις καθυστερήσεις απέναντι στην Έβερτον (νίκη 2-0 η Άρσεναλ) έγινε σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League.

Με την κατάκτηση του τίτλου από την Άρσεναλ, ο Ντόουμαν έγινε σε ηλικία 16 ετών και 144 ημερών ο νεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

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