Πάνω από 60 τραυματίες στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην διακοπή των διεθνών ομάδων

Η μεγάλη διεθνής διακοπή της σεζόν ολοκληρώθηκε, όμως άφησε πίσω της σημαντικές απώλειες για τους συλλόγους των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, καθώς τουλάχιστον 60 ποδοσφαιριστές επέστρεψαν με τραυματισμούς.





Η συγκεκριμένη καταγραφή αφορά παίκτες των πρώτων ομάδων των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων, ανεξάρτητα από το αν αγωνίστηκαν στις εθνικές ομάδες ή σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Η Premier League είχε τις περισσότερες απώλειες, με 16 περιπτώσεις, ενώ ακολούθησαν η Serie A με 14 και η La Liga με 13. Στη Ligue 1 καταγράφηκαν εννέα περιστατικά, ενώ η Bundesliga συμπλήρωσε την πεντάδα με οκτώ.



Μεγάλες απώλειες και στη LaLiga Στο ισπανικό πρωτάθλημα αρκετές κορυφαίες ομάδες είδαν ποδοσφαιριστές τους να επιστρέφουν από τις εθνικές με προβλήματα.



Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τις περιπτώσεις των Κιλιάν Εμπαπέ και Ιμπραΐμα Κονατέ, ενώ στην Μπαρτσελόνα υπήρξε ανησυχία για τους Ραφίνια και Έρικ Γκαρθία.



Ο Ραφίνια δεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αυστραλία, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν, πάντως, δεν έδειξαν σοβαρό τραυματισμό.







Απώλειες υπήρξαν και στις μικρότερες εθνικές ομάδες, με τους Χάβι Ερνάντες και Φραν Γκονζάλες να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την Ισπανία U21.



Πρωταθλήτρια στις απώλειες η Premier League Ακόμη μεγαλύτερος ήταν ο απολογισμός στην Premier League, όπου 16 ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στους συλλόγους τους με προβλήματα.



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Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης οι Μίκελ Ντάμσγκααρντ, Άλεξ Σκοτ, Μπράιαν Μπρόμπι και Νταν Μπάλαρντ, ενώ στη λίστα βρέθηκαν και ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι.



Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν μία από τις περιπτώσεις που προκάλεσαν μεγαλύτερη ανησυχία, όταν ζήτησε αλλαγή στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Πορτογαλία λόγω κόπωσης και μυϊκών ενοχλήσεων. Η κατάστασή του, ωστόσο, δεν χαρακτηρίστηκε σοβαρή.



14 περιπτώσεις στη Serie A Στην Ιταλία, συνολικά 14 ποδοσφαιριστές αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της διακοπής. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Εμίλ Χολμ, Πέρβις Εστουπινιάν, Αντόνιο Ραϊμόντο, Νικολό Τζανιόλο, Τζιάκομο Ρασπαντόρι, Άλμπερτ Γκούντμουντσον και Κόνι Ντε Βίντερ.



Βαρύ ήταν το τίμημα της πρώτης μεγάλης διεθνούς διακοπής της σεζόν για αρκετούς συλλόγους των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Συνολικά 60 ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε ομάδες της Premier League , της Serie A , της La Liga , της Ligue 1 και της Bundesliga αντιμετώπισαν τραυματισμούς ή ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.Η συγκεκριμένη καταγραφή αφορά παίκτες των πρώτων ομάδων των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων, ανεξάρτητα από το αν αγωνίστηκαν στις εθνικές ομάδες ή σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Η Premier League είχε τις περισσότερες απώλειες, με 16 περιπτώσεις, ενώ ακολούθησαν η Serie A με 14 και η La Liga με 13. Στη Ligue 1 καταγράφηκαν εννέα περιστατικά, ενώ η Bundesliga συμπλήρωσε την πεντάδα με οκτώ.Στο ισπανικό πρωτάθλημα αρκετές κορυφαίες ομάδες είδαν ποδοσφαιριστές τους να επιστρέφουν από τις εθνικές με προβλήματα.Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τις περιπτώσεις των Κιλιάν Εμπαπέ και Ιμπραΐμα Κονατέ, ενώ στην Μπαρτσελόνα υπήρξε ανησυχία για τους Ραφίνια και Έρικ Γκαρθία.Ο Ραφίνια δεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αυστραλία, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν, πάντως, δεν έδειξαν σοβαρό τραυματισμό.Πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Νίκο Γουίλιαμς της Αθλέτικ, ενώ ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο αποχώρησε από την αποστολή της Ισπανίας. Στη λίστα προστέθηκαν ακόμη οι Μαρτίν Σατριάνο, Τζούνιορ Φίρπο, καθώς και οι Ρίστιτς, Στάρφελτ και Κάσερες της Θέλτα.Απώλειες υπήρξαν και στις μικρότερες εθνικές ομάδες, με τους Χάβι Ερνάντες και Φραν Γκονζάλες να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την Ισπανία U21.Ακόμη μεγαλύτερος ήταν ο απολογισμός στην Premier League, όπου 16 ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στους συλλόγους τους με προβλήματα.Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Κάι Χάβερτς και Χρήστος Τζόλης της Άρσεναλ, οι Αλεξάντερ Ίσακ και Κόντι Γκάκπο της Λίβερπουλ, καθώς και οι Πάτρικ Ντόργκου και Νουσέρ Μαζράουι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης οι Μίκελ Ντάμσγκααρντ, Άλεξ Σκοτ, Μπράιαν Μπρόμπι και Νταν Μπάλαρντ, ενώ στη λίστα βρέθηκαν και ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι.Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν μία από τις περιπτώσεις που προκάλεσαν μεγαλύτερη ανησυχία, όταν ζήτησε αλλαγή στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Πορτογαλία λόγω κόπωσης και μυϊκών ενοχλήσεων. Η κατάστασή του, ωστόσο, δεν χαρακτηρίστηκε σοβαρή.Στην Ιταλία, συνολικά 14 ποδοσφαιριστές αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της διακοπής. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Εμίλ Χολμ, Πέρβις Εστουπινιάν, Αντόνιο Ραϊμόντο, Νικολό Τζανιόλο, Τζιάκομο Ρασπαντόρι, Άλμπερτ Γκούντμουντσον και Κόνι Ντε Βίντερ.

Ορισμένες από τις περιπτώσεις ήταν πιο σοβαρές. Ο Κοστάντινο Φαβασούλι υπέστη τραυματισμό δεύτερου βαθμού στον ορθό μηριαίο, ενώ οι Τζανιόλο και Ρασπαντόρι αντιμετώπισαν προβλήματα στον δικέφαλο μηριαίο. Ο Γκούντμουντσον, από την πλευρά του, τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την εθνική Ισλανδίας.



Εννέα στη Γαλλία, οκτώ στη Γερμανία Στη Ligue 1 καταγράφηκαν εννέα περιστατικά, με τον Φεράν Τόρες να αποτελεί μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν αποχώρησε από την αποστολή της Ισπανίας λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αστράγαλο.



Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης οι Σένι Μαγιουλού και Ίθαν Εμπαπέ, οι οποίοι αγωνίστηκαν με τη Γαλλία U21 και χρειάστηκε να αντικατασταθούν πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Εσθονία.



Στη Bundesliga, ο αριθμός των περιπτώσεων έφτασε τις οκτώ. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν Μονάχου ήταν μία από τις σημαντικότερες απώλειες, καθώς αισθάνθηκε μυϊκό πρόβλημα στον δεξιό μηρό κατά την προθέρμανση πριν από αγώνα της Γερμανίας.



Οι εθνικές ομάδες αφήνουν... λογαριασμό στους συλλόγους Η επιστροφή από τη διεθνή διακοπή συνοδεύτηκε από αρκετές εξετάσεις και θεραπείες στα προπονητικά κέντρα των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.



Οι 60 περιπτώσεις μέσα σε μόλις 16 ημέρες αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά το ζήτημα της επιβάρυνσης των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με τους συλλόγους και τις εθνικές τους ομάδες.