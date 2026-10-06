Θοδωρής Ζαγοράκης και Λόταρ Ματέους συμπαίκτες με τη φανέλα της interwetten!

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Το Makedonia Palace φιλοξένησε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την επίσημη παρουσίαση της νέας συνεργασίας της interwetten με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα για το UEFA Nations League.Η χρονική συγκυρία δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστή. Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο αρχηγός της Ελλάδας στον ανεπανάληπτο θρίαμβο του Euro 2004 και ο αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990. Ο, νέος CSR Ambassador της interwetten, και ο, που διατηρεί εδώ και χρόνια στενή σχέση με την εταιρεία, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τις δύο Εθνικές, τις μεγάλες στιγμές της καριέρας τους, αλλά και όσα τους συνδέουν με την Interwetten.Τον Θοδωρή Ζαγοράκη καλωσόρισε στην ομάδα της Interwetten ο Country Director της εταιρείας,, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση για τη συγκεκριμένη συνεργασία ήταν μία από τις ευκολότερες που χρειάστηκε να πάρει τα τελευταία χρόνια.«Η απόφασή μας να συνεργαστούμε με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, αποδείχθηκε η πιο εύκολη και γρήγορη που έχω λάβει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάστηκαν περισσότερα από 5 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η νέα συνεργασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην επικοινωνιακή παρουσία του αρχηγού του 2004. Όπως τόνισε ο Μάριος Λευκαρίτης,«Η συνεργασία μας, πέρα από το προφανές όφελος της προβολής για την εταιρεία μας, είναι για εμάς μια πράξη ευθύνης και προσφοράς», υπογράμμισε.Για τον ίδιο τον Θοδωρή Ζαγοράκη, η πρώτη επίσημη παρουσία του με την interwetten έκρυβε και μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή. Απέναντί του βρισκόταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που θαύμαζε πολύ πριν γράψει τη δική του ιστορία με το περιβραχιόνιο της Εθνικής Ελλάδας.«Για εμένα ο Λόταρ είναι ένας θρύλος και ήταν το πρότυπό μου. Τον θαύμαζα από μικρό παιδί», ανέφερε ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004.Μιλώντας για τη νέα του συνεργασία, στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη και τενώ αναφέρθηκε στην ευθύτητα, τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία ως στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης με μια στοιχηματική εταιρεία.Ο Ζαγοράκης δεν θα μπορούσε φυσικά να μην αναφερθεί και στην Εθνική. Έχοντας διατελέσει αρχηγός της σημαντικότερης στιγμής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη σημερινή γενιά,Η παρουσία του Λόταρ Ματέους στη Θεσσαλονίκη ένωσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο δύο διαφορετικές εποχές. Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1990 θυμήθηκε, μάλιστα, ότιΟ Γερμανός θρύλος μίλησε παράλληλα για τη δική του πολυετή συνεργασία με την Interwetten, κάνοντας λόγο για μια σχέση που πλέον αισθάνεται «σαν οικογένεια», βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό.Με τοτης Τούμπας να απέχει λίγες μόνο ώρες, η συζήτηση αναπόφευκτα έφτασε και στο σήμερα., επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία αποδεικνύουν την ποιότητα της ομάδας.Η συνάντηση στο Makedonia Palace αποτέλεσε έτσι κάτι περισσότερο από την ανακοίνωση μιας νέας συνεργασίας.Για την Interwetten, η προσθήκη του Θοδωρή Ζαγοράκη σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να αφήσει το αποτύπωμά της και πέρα από το ποδόσφαιρο, με την κοινωνική προσφορά και τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες να βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας.