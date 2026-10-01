Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ο Λευκός Πύργος βάφτηκε πορτοκαλί: Έντονη παρουσία των Ολλανδών για το ματς με την Ελλάδα, δείτε βίντεο
Ο Λευκός Πύργος βάφτηκε πορτοκαλί: Έντονη παρουσία των Ολλανδών για το ματς με την Ελλάδα, δείτε βίντεο
Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει την Ολλανδία στην Τούμπα και οι «Οράνιε» θα έχουν σημαντική ενίσχυση από Ολλανδούς οπαδούς
Με τον αέρα των σπουδαίων εκτός έδρας νικών απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, η Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία στη μάχη για την κορυφή του ομίλου.
Η ομάδα του Τσάβι ταξίδεψε με σημαντικές απουσίες, με κυριότερη εκείνη του Κόντι Χάκπο, ο οποίος βλέπει να σταματά το σερί των 33 διαδοχικών συμμετοχών του με το εθνόσημο.
Οι «Οράνιε», πάντως, δεν θα είναι μόνοι τους στo γήπεδο της Τούμπας.
Δεκάδες Ολλανδοί φίλαθλοι έδωσαν από νωρίς έντονο χρώμα στην πόλη, συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο και έκαναν αισθητή την παρουσία τους με συνθήματα και τραγούδια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί σκηνικό λίγες ώρες πριν από τη σέντρα.
Η ομάδα του Τσάβι ταξίδεψε με σημαντικές απουσίες, με κυριότερη εκείνη του Κόντι Χάκπο, ο οποίος βλέπει να σταματά το σερί των 33 διαδοχικών συμμετοχών του με το εθνόσημο.
Οι «Οράνιε», πάντως, δεν θα είναι μόνοι τους στo γήπεδο της Τούμπας.
Δεκάδες Ολλανδοί φίλαθλοι έδωσαν από νωρίς έντονο χρώμα στην πόλη, συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο και έκαναν αισθητή την παρουσία τους με συνθήματα και τραγούδια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί σκηνικό λίγες ώρες πριν από τη σέντρα.
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Ook in Thessaloniki maken ze kennis met de Oranjemars! 😆👌#vandaaginside pic.twitter.com/lOQfuKbyXm— Vandaag Inside (@vandaaginside) October 1, 2026
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